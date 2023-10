O Τεντόγλου στην 11αδα για τον κορυφαίο αθλητή του κόσμου στον στίβο

Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε τους 11 υποψηφίους για να πάρει τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς, με τον Μίλτο Τεντόγλου να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.

Μετά την περσινή αδικία της, η παγκόσμια ομοσπονδία δεν έκανε φέτος το ίδιο λάθος.

Στην ανακοίνωση των 11 υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς, συμπεριλαμβάνει τον Ελληνα πρωταθλητή.

Πριν λίγες ημέρες ο Τεντόγλου ανακοινώθηκε πως είναι στην τελική 3αδα για τα αντίστοιχα βραβεία της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (Ντουπλάντις και Ινγκεμπρίγκτσεν οι άλλοι δύο) και τώρα μπήκε και στην τελική λίστα της World Athletics.

Φυσικά κι εδώ συμπεριλαμβάνονται οι Ντουπλάντις και Ινγκεμπρίγκτσεν, ενώ υπάρχει και ο Κάρστεν Βάρχολμ, αλλά και ο βαδιστής Αλβάρο Μαρτιν. Μόλις δύο αθλητές είναι από τις ΗΠΑ, με τον έναν (Λάιλς) να θεωτείται φαβορί το το βραβείο.

Η λίστα με τους 11 υποψήφιους

Male Athlete of the Year nominee



Retweet to vote for Miltiadis Tentoglou in the #AthleticsAwards. pic.twitter.com/jOXG80WIgZ