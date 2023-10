Ο Τεντόγλου στη τελική τριάδα για τον κορυφαίο αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη!

Μαζί με δύο… θηρία, ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή του στίβου στην Ευρώπη για το 2023.

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε την τελική τριάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς στην ήπειρο.

Σε αυτή την τριάδα συγκαταλέγεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους συμπληρώνει την τριάδα δίπλα από δύο κατόχους παγκοσμίων ρεκόρ.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις και ο Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν ήταν δεδομένο πως θα ήταν οι δύο από τους τρεις και ψάχναμε τον τρίτο, ο οποίος τελικά είναι ο Ελληνας πρωταθλητής.

Fantastic three!



Who will be crowned men’s European Athlete of the Year at the #GoldenTracks in Vilnius on 21 October?



Tune in live on our YouTube channel from 8.30pm local time! pic.twitter.com/E8p81L329y