Μια 11άδα υποψήφιες για την κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στον κόσμο για το 2023

Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) ανακοίνωσε τα ονόματα των 11 αθλητριών που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της κορυφαίας για το 2023.

Θα υπάρξει διαδικασία ψηφοφορίας από τρεις πλευρές που θα καθορίσει τους φιναλίστ. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Στίβου και η Παγκόσμια Οικογένεια Στίβου θα ψηφίσουν μέσω email, ενώ οι φίλαθλοι μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης του World Athletics.

Η ψήφος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Στίβου θα μετρήσει για το 50% του αποτελέσματος, ενώ οι ψήφοι της Παγκόσμιας Οικογένειας Στίβου και οι ψήφοι του κοινού θα μετρήσουν το 25% του τελικού αποτελέσματος.

