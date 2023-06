Ο Κροάτης, Ντίνο Μπόσνιακ μπορεί να τερμάτισε τελευταίος στα 5.000μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, όμως η κίνησή του να βοηθήσει τον Σλοβένο, Βιντ Μπότολιν, που είχε καταρρεύσει, είναι η πιο σημαντική στιγμή των αγώνων στη Σιλεσία.

To highlight των τριών πρώτων ημερών των αγωνισμάτων στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Σιλεσία δεν ήταν μια γρήγορη κούρσα, μια μεγάλη βολή, ένα υψηλό άλμα, ένα ρεκόρ.

Αλλά το πνεύμα αθλητικής αλληλεγγύης από αθλητή σε συναθλητή του. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κούρσα των 5.000μ. ανδρών για τη 2η κατηγορία την Πέμπτη (22/6).

Ο Σλοβένος Βιντ Μπότολιν έχοντας χάσει τις δυνάμεις του, καταρρέει στο ταρτάν τη στιγμή που περνά δίπλα του ο Κροάτης, Ντίνο Μπόσνιακ. Σταμάτησε τον αγώνα του και πήγε προς τον συναθλητή του, προσπαθώντας να τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του.

Ο Μπότολιν εγκατέλειψε τον αγώνα σε αναπηρικό καροτσάκι, ο Μπόσνιακ τερμάτισε 15ος σε 15:17.21, όμως έχει ελάχιστη σημασία μπροστά στην κίνησή του.

A moment of sportsmanship in the 5000m in #Silesia2023. #EG2023 pic.twitter.com/AIAo5B5fCf