Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής των 100μ., Φρεντ Κέρλι, έκανε πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν και έστειλε μήνυμα στους αντιπάλους του.

Χωρίς αμφιβολία, το αγώνισμα των 100μ. είναι πάντα ένα από τα πιο συναρπαστικά στις μεγάλες διοργανώσεις στίβου και όταν μάλιστα υπάρχει και «κόντρα» ανάμεσα στους σπρίντερ τότε η κούρσα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Κάτι παρόμοιο θα δούμε στο δεύτερο diamond league της σεζόν, στο Ραμπάτ στις 28/5 και ο Αμερικανός Παγκόσμιος πρωταθλητής, Φρεντ Κέρλι, προετοιμάζει το έδαφος.

Ο Αμερικανός πρωταθλητής, έτρεξε σήμερα (21/5) το πρώτο του 100άρι στο Γκραν Πρι της Γιοκοχάμα και κατέγραψε το εξαιρετικό 9.88 στον προκριματικό και 9.90 στον τελικό για να δείξει πως είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

The world champion rules in Yokohama 🫡@fkerley99 wins the men's 100m final of the Seiko @goldengrandprix in 9.91 🔥



He clocked a 9.88 season's best in the heats.#ContinentalTourGold pic.twitter.com/g6YLVgfSfL