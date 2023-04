Η τεχνολογία στις υπηρεσίες της ασφάλειας, με ρομποτικό σκυλί να χρησιμοποιείται στον μαραθώνιο της Βοστόνης, ελέγχοντας το σημείο εκκίνησης.

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τρομοκρατική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστόνης. Ήταν 15 Απριλίου 2013 όταν από έκρηξη δύο βομβών στη γραμμή τερματισμού, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 183 τραυματίστηκαν, αρκετοί από τους οποίους ακρωτηριάστηκαν.

Το πρωί της Δευτέρας (17/4), απόγευμα για την Ελλάδα, δόθηκε η εκκίνηση στον 127ο μαραθώνιο της Βοστόνης, με τον Ελίουντ Κιπσόγκε να δοκιμάζει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του στον ξακουστό μαραθώνιο.

