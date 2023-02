Ο Μίλτος Τεντόγλου κάνει... επί κοντώ με τον Μανόλο

Ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε... challenge στον Μίλτο Τεντόγλου.

Οι δύο πρωταθλητές, που κάνουν πια μαζί προπονήσεις καθημερινά, αποφάσισαν μετά την προπόνησή τους να κάνουν ένα challenge.

Έτσι, ο Μανόλο έβαλε τον Μίλτο Τεντόγλου να δοκιμάσει επί κοντώ.

Βέβαια, όπως είναι λογικό ο άλτης του μήκους δεν έκανε ολοκληρωμένα άλματα περνώντας τον πήχη αλλά έκανε μία φιλότιμη προσπάθεια και έδειξε πόσο δύσκολο είναι το αγώνισμα του φίλου και συναθλητή του. Το βίντεο ανήρτησε ο Καραλής στον λογαριασμό του στο Instagram ενώ το έκανε repost η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου με λεζάντα όλο νόημα: «He can jump whatever he wants too» (Μπορεί να πηδήξει και ό,τι [αγώνισμα] θέλει επίσης), αναφερόμενη στη χθεσινή δήλωση του Τεντόγλου μετά την ακύρωση της επίδοσής του λόγω των παπουτσιών του.

Ο άλτης του επί κοντώ, Βαλεντίν Λαβιλενί, άπραξε την ευκαιρία και σχολίασε: «Φίλε, λάθος παπούτσια. Χρειάζεσαι τα κίτρινα» και ο Τεντόγλου του απάντησε: «Α! Γι' αυτό δεν μπόρεσα να κάνω 5 μέτρα δηλαδή», αστειευόμενοι σχετικά με την απόφαση της WA για την ακύρωση του άλματος του Έλληνα αθλητή.