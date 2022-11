Ο Έβανς Τσεμπέτ στους άνδρες και η Σάρον Λοντέκι στις γυναίκες επικράτησαν για την Κένυα στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. Έξι στα έξι η Κένυα στους άνδρες στους majors μαραθωνίους για το 2022.

Οι δρομείς από την Κένυα θριάμβευσαν στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, την Κυριακή (6/11). Την παράσταση έκλεψε η Σάρον Λοντέκι, με την 28χρονη να συνδυάζει το ντεμπούτο της στην απόστασε με μια μεγάλη νίκη σε major μαραθώνιο με χρίνο 2ώρ.23:23.

Η Λοντέκι με περισσότερες δυνάμεις στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, άφησε πίσω της μια άλλη Κενυάτισσα, που τρέχει για τον Ισραήλ, την Λόναχ Σάλπετερ (2ώρ.23:30), ενώ στην 3η θέση τερμάτισε η Γκοτιτόμ Γκεμπρεσελασιέ από την Αιθιοπία με 2ώρ.23:39.

CHAMPION



What a moment for Sharon Lokedi who wins the New York City Marathon by seven seconds and clocks 2:23:23



On her marathon debut #NYCMarathon pic.twitter.com/HHhq6sIK91