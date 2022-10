Η Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε την τελική 10αδα για τον κορυφαίο αθλητή του 2022, αλλά δεν συμπεριέλαβε τον Τεντόγλου στη λίστα.

Κέρδισε το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το χρυσό στο Ευρωπαϊκό, το αργυρό στο παγκόσμιο ανοιχτού κι έκανε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 10 υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς από την Παγκόσμια ομοσπονδία.

Η World Athletics ανακοίνωσε τη λίστα όπου έχουν συμπεριληφθεί αθλητές με λιγότερα επιτεύγματα, όπως οι Πίτερς και Ελ Μπακαλί, σε μία… συζητήσιμη 10αδα.

Ανάμεσα στους τελικούς φιναλίστ πάντως, ξεχωρίζουν οι Ντουπλάντις και Κιπτσόγκε, που δείχνουν ως τα φαβορί για να πάρουν το βραβείο.

Η 10αδα για το βραβείο του κορυφαίου για το 2022

Who is your Male Athlete of the Year?#AthleticsAwards pic.twitter.com/l4CNs2ReSD