O Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους τρεις που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη για το 2022. Εκτός τελικής τριάδας στις γυναίκες η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Ο 24χρονος άλτης του μήκους, ολυμπιονίκης στο Τόκιο, είχε ένα μαγικό 2022: Πρωταθλητής κόσμου στον κλειστό στίβο στο Βελιγράδι, 2ος στο παγκόσμιο ανοιχτού στο Γιουτζίν, πρωταθλητής Ευρώπης στο Μόναχο, με την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 8.53μ. και νικητής στο Diamond League πώς αλήθεια να έλειπε από την τελική τριάδα των υποψηφίων στη σχετική ψηφοφορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.



Οι τελικοί «αντίπαλοί» του για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς στη «γηραιά» ήπειρο, είναι εξίσου κορυφαίοι: Ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις (επί κοντώ) και ο Νορβηγός, Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (1.500μ/5.000μ.) Ο κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης θα γίνει γνωστός στις 22 Οκτωβρίου στο Γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στο Ταλίν της Εσθονίας.

The big three!



Armand Duplantis

Jakob Ingebrigtsen

Miltiadis Tentoglou



Who is your men’s winner for 2022?



The winner will be crowned at the Golden Tracks in Tallinn on 22 October? pic.twitter.com/X9TJzhycO8