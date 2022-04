Στο τελικό σπριντ κρίθηκε η κούρσα των γυναικών στον 126ο μαραθώνιο της Βοστόνης.

Η Κένυα είχε την τιμητική της στον 126ο μαραθώνιο της Βοστόνης, αναδεικνύοντας τους νικητές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η Πέρεζ Τσεπτσίρτσιρ ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση, στην κούρσα των γυναικών που κρίθηκε με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων.

Η 29χρονη πήρε τη νίκη σε 2ώρ.21:01, αφήνοντας μερικά μέτρα πίσω της την Αμπαμπέλ Γιεσανέχ από την Αιθιοπία (2ώρ.21:05). Η Τσεπτσίρτσιρ είναι η Ολυμπινίκης του Τόκιο και σήμερα έγινε η πρώτη δρομέας που νικά στους μαραθώνιους της Νέας Υόρκης και της Βοστόνης.

Το ατομικό της ρεκόρ είναι 2ώρ.17:16, που ισοδυναμεί με την 5η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ακολούθησαν άλλες πέντε δρομείς από την Κένυα, με την Μέρι Ενγκουγκί να τερματίζει 3η σε 2ώρ.21:32.

The 126th #BostonMarathon Women's Champion is @PeresJepchirch3 in 2:21:01. Peres is the 5th Olympic Gold Medalist to win Boston.#Boston126 pic.twitter.com/q5IxrMoDuU