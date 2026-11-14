Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε μια βαριά ήττα από την Ολλανδία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθεί η διάλυση.

Η Εθνική Ελλάδος υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες της ιστορίας της κόντρα στην Ολλανδία (7-0), κάτι που έχει φέρει μεγάλο προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας.

Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και διάλυση με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα καθώς κάθε ομάδα έχει βρεθεί σε κακές νύχτες, όπως πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Κροατίας κόντρα στην Αγγλία.

Μετά από ένα τέτοιο ματς ακολουθεί η ανάλυση και η διόρθωση των όποιων λαθών έγιναν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι στον Βόλο σε λίγα 24ωρα κόντρα στη Σερβία, με την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή.

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μία εξαιρετική πορεία στο Nations League και αυτό δεν πρέπει να περνά σε δεύτερη μοίρα παρά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.