Η Κέριντα Χιλ σε αγώνες που έγιναν στο Κίνγκστον της Τζαμάικας, σημείωσε την κορυφαία επίδοση στην ιστορία από κορασίδα στα 100μ. εμπ.

Η Τζαμάικα πάντα βγάζει τρομερούς σπρίντερ, αλλά και αθλητές των υψηλών εμποδίων στον στίβο.

Και σε αγώνες των μικρών κατηγοριών, μία 17χρονη… τρομάζει με την επίδοση που σημείωσε. Η Κέρικα Χιλ κέρδισε τα 100 μέτρα με εμπόδια με το ασύλληπτο για την κατηγορία της, 12.71.

Είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία από κορασίδα αθλήτρια, η οποία μάλιστα έτρεξε λίγες ημέρες πριν και τα 100 μέτρα σε 11.16, επίδοση που είναι η έβδομη όλων των εποχών στην κατηγορία της!

Kerrica Hill (16 years old) clocked 11.16s (+1.2m/s) in Girls’ 100m Class 2 at the Jamaican Champs 2022 pic.twitter.com/3oeYQERXnX