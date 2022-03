Ο Γιουσέιν Μπολτ θα είναι ένα από τα παγκόσμια αστέρια στο Soccer Aid 2022 του Λονδίνου.

Το Soccer Aid επιστρέφει συγκεντρώνοντας χρήματα για λογαριασμό της UNICEF και μαζί του ο Γιουσέιν Μπολτ θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου εκεί όπου το 2012 γιόρτασε την κατάκτηση τριών χρυσών ολυμπιακών μεταλλίων (100μ., 200μ. και 4Χ100μ.), αλλά και το 2017 έριξε την αυλαία της λαμπρής καριέρας του.

Ο αγώνας είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δημιουργήθηκε πριν 16 χρόνια πριν από μια ιδέα του Ρόμπι Γουίλιαμς και όπως ο διάσημος Βρετανός μουσικός, «θέλουμε κάθε παιδί να έχει την υγειονομική περίθαλψη και τη διατροφή που χρειάζεται για να μεγαλώσει χαρούμενο, υγιές και ικανό να παίξει.

Η UNICEF να παρέχει εμβόλια, να καταπολεμήσει τον υποσιτισμό και να παρέχει ασφαλείς χώρους για την προστασία των παιδιών σε περιόδους κρίσης, βοηθώντας τα παιδιά να επιστρέψουν στην παιδική ηλικία που δικαιούνται».

To Soccer Aid 2022 θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Ιουνίου και θα είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε ομάδες διασημοτώτων εντός και εκτός αθλητισμού.

London, we're back!



Soccer Aid for @UNICEF_uk returns to the capital



All to help kids worldwide



@LondonStadium

12 June

https://t.co/JpXZOMDWs5



Tickets start from £10 for children and £20 for adults (booking fees apply). pic.twitter.com/NLslMaFEe4