H 23χρονη Αμερικανίδα Έιμπι Στάινερ, έγινε η 2η ταχύτερη όλων των εποχών στα 200μ. στον κλειστό στίβο.

Διάσπαρτοι οι αγώνες στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως το highlight ήταν ένα. Το χάρισε η Έιμπι Στάινερ, τρέχοντας τα 200μ. σε 22.09, επίδοση που ισοδυναμεί με τη 2η κορυφαία όλων των εποχών μετά το παγκόσμιο ρεκόρ της περίφημης Τζαμαϊκανής, Μέριλν Ότεϊ με 21.87 από τον Φεβρουάριο του 1993.

Βέβαια το αγώνισμα εδώ και χρόνια έχει βγει από τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στον κλειστό στίβο, για παράδειγμα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τελευταία φορά έγινε το 2004. Όπως και να έχει η επίδοση της 23χρονης μένει, αποτελεί ρεκόρ Βόρειας Αμερικής, ενώ το ατομικό της ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι στα 22.59 από το 2019. Στην ίδια κούρσα η 20χρονη Φαβόρ Οφίλι από τη Νιγηρία με 22.46 σημείωσε ρεκόρ Αφρικής.

