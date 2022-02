Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 5.81μ. στην Ουψάλα και θα είναι τον Μάρτιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου στο Βελιγράδι.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άρχισε δυναμικά τη σεζόν στον κλειστό στίβο και στον τρίτο του αγώνα, στο μίτινγκ επί κοντώ στην Ουψάλα της Σουηδίας, με 5.81μ. έφθασε στο υψηλότερο άλμα της καριέρας του.

Ο 23χρονος αθλητής βελτίωσε το απόλυτο ατομικό του ρεκόρ, ήταν 5.80μ. στον ανοιχτό στίβο από τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, που του χάρισε την 4η θέση, ήταν 5.80μ. και στον κλειστό από το 2018 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα, εξασφάλισε την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου.

@FlyManoloFly is going to Belgrade 5.81 #stavhoppsgala pic.twitter.com/7tWP1AXL2D