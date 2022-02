Ο Ισπανός, Αντέλ Μεχάλ έγινε ο πιο γρήγορος Ευρωπαίος όλων των εποχών στα 3.000μ. κλειστού στίβου.

Σούπερ σπριντ, επιδόσεις της χρονιάς και ένα ρεκόρ Ευρώπης σημειώθηκαν στο New Balance Indoor Grand Prix στο Staten Island, της Νέας Υόρκης.

Το ρεκόρ Ευρώπης έγινε στα 3.000μ. και από Ισπανό, πήγε σε Ισπανό. Ο Αντέλ Μεχάλ τρέχοντας το τελευταίο 1000άρι σε 2:25, τερμάτισε σε 7:30.83 καταρρίπτοντας το ρεκόρ Ευρώπης που είχε ο Σέρχιο Σάντσεζ με 7:32.41 από τις 13 Φεβρουαρίου 2010.

«Ήθελα να το πετύχω πριν ο Τζέικομπ το πάρει» δήλωσε ο Ισπανός δρομέας, εννοώντας τον ολυμπιονίκη των 1500μ., Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν. Ο Νορβηγός έχει ρεκόρ στον αγώνισμα 7:48.20. Ενδεικτικά να σημειώσουμε πως το νέο ρεκόρ Ευρώπης, είναι η 13η επίδοση όλων των εποχών.

Η Μίκια Μπρίσκο από τις ΗΠΑ σημείωσε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 60μ. με 7.07, νικώντας την Τζαμαϊκανή, Μπριάνα Γουίλιαμς (7.11). Η καλύτερη επίδοση της χρονιάς βγήκε στα 800μ. ανδρών από τον Ισπανό, Μαριάνο Γκαρσία με 1:45.12, καθώς και στα 800μ. των γυναικών από την Τζαμαϊκανή, Νατόγια Γκουλ με 1:59.62.

Ο Νόα Λάιλς επικράτησε στα 60μ. των ανδρών με 6.56, ο Τζέρεμ Ρίτσαρντς από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έτρεξε τα 400μ. σε 45.83, ενώ ο Αμερικάνος Ντόναλντ Σκοτ είχε άλμα 16.68μ. στο τριπλούν.



