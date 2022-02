Ο Αρμάντ Ντουπλάντις ξεπέρασε για 19η φορά στην καριέρα του τα 6.00μ. στον κλειστό στίβο.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις βρέθηκε φάτσα με την πρώτη του ήττα μετά από πολλούς πολλούς μήνες, αλλά ο ολυμπιονίκης του επί κοντώ όχι μόνο διατήρησε το αήττητο στο ISTAF του Βερολίνου, αλλά έφθασε σε νέο ρεκόρ περιόδου με 6.03μ.

Ο 23χρονος Σουηδός χρειάστηκε να περάσει με την 3η προσπάθεια τα 5.92μ. προκειμένου να μείνει στον αγώνα, μιας και ο Αμερικάνος Κέισι Λάιτφουτ είχε περάσει το ίδιο ύψος με την πρώτη.

Η μονομαχία τους συνεχίστηκε στα 6.03μ., ύψος που έπρεπε να περάσει ο Ντουπλάντις για να περάσει στην κορυφή. Πέρασε το ύψος στο 2ο άλμα, ο Λάιτφουτ, με ατομικό ρεκόρ στα 6.00μ., απέτυχε τρεις φορές και κάπως έτσι το θρίλερ έληξε.



Ο 23χρονος έχοντας πετύχει την καλύτερη φετινή επίδοση (είχε 6.02μ. από την Καρλσρούη) και ρεκόρ μίτινγκ (ανήκε στο Ρενό Λαβιλενί με 6.02μ από το 2015) ζήτηση ο πήχης να ανέβει στα 6.19μ, για να επιχειρήσει για παγκόσμιο ρεκόρ.

Το δεύτερο άλμα του ήταν πραγματικά πολύ καλό, όμως ο πήχης έπεσε και τα 6.18μ. που έχει ο ίδιος από τις 15/2/2020 στη Γλασκώβη παραμένει το υψηλότερο άλμα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Armand Duplantis raises the meeting record at the ISTAF Indoor to 6.03 m. The Olympic champion only just missed the new world record of 6.19.

1 Armand Duplantis 6.03

2 KJ Lightfoot 5.92

