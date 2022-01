Ο 18χρονος Ραχούλ Γιαντάβ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ακοντισμού στην Ινδία

To όνομά του είναι Ραχούλ Γιαντάβ, κατάγεται από την Ινδία και αυτό που βλέπετε είναι ο τόπος που κάνει τις βολές στην προπόνησή του. Μη νομίζετε, δηλαδή, πως προβλήματα σε χώρους προετοιμασίας υπάρχουν μόνο στη χώρα μας.

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 2004 ο Ραχούλ πέρυσι είχε βολή στα 65.30μ. ακόντιο 700 γραμμαρίων. Θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του αγωνίσματος στην Ινδία.

«Αν γνωρίζετε κάποιους που μπορούν να μας βοηθήσουν ή αν μας έφερνε κάποιο χορηγό. Χρειαζόμαστε ακόντια, παπούτσια και συμπληρώματα διατροφής. Σε τέσσερα με πέντε χρόνια μπορεί να είναι ο νέος Τσόπρα» έγραψε ο προπονητής του Μάικλ Μούσελμαν, δημοσιεύοντας το βίντεο στα social media.

Ο ακοντισμός στην Ινδία κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, χάρη στον Νίρατζ Τσόπρα, τον 25χρονο ο οποίος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Ο Τσόπρα χάρισε στη χώρα του το 2ο χρυσό μετάλλιο από ατομικό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το χρυσό από τον Αμπχινάβ Μπίντρα στη σκοποβολή, στη διοργάνωση του Πεκίνου το 2008.

Rohan Yadav. Training 65m with 800g and he is only 15!! He is one of the biggest javelin talents in India. This throw alone would place him top 10 U18 in the world!!! He has a lot of potential. I have been coaching him since 2021. @afiindia keep an eye on him! pic.twitter.com/5JzgqSJkw8