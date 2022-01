Η Σάρα και ο Ράιν Χολ είναι πλέον οι κάτοχοι του αμερικανικού ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο

Απίθανο, ένα ζευγάρι να κατέχει τα ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο δρόμο στις ΗΠΑ και στην ήπειρο της Αμερικής. Η Σάρα Χολ την Κυριακή (16/1) επικράτησε στον ημιμαραθώνιο του Αράμκο στο Χιούστον με 1ώρ.07:15 και έκανε δικό της το ρεκόρ γυναικών στην απόσταση.



Η 39χρονη δρομέας το πανηγύρισε με τον σύζυγό της Ράιν Χολ. Ο 40χρονος στον ίδιο αγώνα το 2007 σημείωσε 59:43, επίδοση που παραμένει η κορυφαία σε επίπεδο ανδρών.

Ρεκόρ αμερικανικής ηπείρου η Νταμάτο στο μαραθώνιο

Σπουδαία επίδοση έβγαλε και ο ημιμαραθώνιος του Χιούστον, με την Κέιρα Νταμάτο να σημειώνει ρεκόρ αμερικανικής ηπείρου με 2ώρ.19:12. Η 37χρονη δρομέας από τις ΗΠΑ κατέρριψε ένα ρεκόρ 176 ετών και ανήκε στην Ντίνα Κάστορ με 2ώρ.19:36. Η Νταμάτο έγινε η δεύτερη δρομέας από την Αμερική που κατεβαίνει τις 2 ώρες και 20 λεπτά, ενώ το ρεκόρ της είναι η 22η καλύτερη όλων των εποχών στο μαραθώνιο.

2:19:12 @KeiraDAmato runs 2:19:12 to win the @HoustonMarathon and to break the American record that had stood to @DeenaKastor since 2006! pic.twitter.com/ja9wTAWPpi