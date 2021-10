Τεντόγλου: Υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής στίβου στον κόσμο το 2021

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στη λίστα με τους δέκα υποψηφίους για τη διάκριση του κορυφαίου μέσα στο έτος 2021. Δείτε πως μπορούμε να ψηφίσουμε τον Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους αθλητές του στίβου που κάνει τη διαφορά μέσα στο 2021. Φυσικά η κορυφαία στιγμή του Έλληνα πρωταθλητή ήταν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στο άλμα εις μήκος. Πρόκειται για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της χώρας μας στους Αγώνες της ιαπωνικής πρωτεύουσας και ένα από τα τέσσερα που κέρδισε η «γαλανόλευκη» αποστολή.

Η World Athletics ανακοίνωσε σήμερα (21/10) τις δέκα υποψηφιότητες για τη διάκριση του κορυφαίου αθλητή στίβου του 2021, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να βρίσκεται στη σχετική λίστα! Ο νικητής θα αναδειχθεί κατά 50% από την ψήφο του συμβουλίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας, κατά 25% από τη World Athletics Family, ενώ το 25% θα προκύψει από τους ψήφους των φιλάθλων.

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στα μεσάνυχτα του Σαββάτου 6 Νοεμβρίου, όποτε και θα ανακοινωθούν οι πέντε υποψήφιοι που μάζεψαν τις περισσότερες ψήφους. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε ζωντανή εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2021. Η ίδια διαδικασία θα γίνεις και για τις γυναίκες, με τις υποψήφιες να ανακοινώνονται την Παρασκευή (22/10).

Οι δύο πρώτοι φορείς θα ψηφίσουν μέσω email, ενώ οι φίλαθλοι ψηφίζουν μέσα από τις πλατφόρμες των social media της ομοσπονδίας, δηλαδή μέσω like σε Facebook και Instagram ή μέσω retweet στο Twitter, στις αντίστοιχες αναρτήσεις.

Οι δέκα διεκδικητές για τη διάκριση του κορυφαίου αθλητή στίβου για το 2021:

Ψηφίστε εδώ τον Έλληνα χρυσό Ολυμπιονίκη, Μίλτο Τεντόγλου:

#WorldAthleticsAwards announcement!



Miltiadis Tentoglou is nominated for Male World Athlete of the Year 2021.



Retweet to vote for him. pic.twitter.com/qKB2F1DL4L