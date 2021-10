Βάρχολμ και Χασάν οι κορυφαίοι της χρονιάς στην Ευρώπη

O Κάρστεν Βάρχολμ και η Σιφάν Χασάν ψηφίστηκαν ως οι κορυφαίοι της χρονιάς στον στίβο στην ψηφοφορία της European Athletics.

O Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολμ ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος αθλητής στίβου του 2021 στην Ευρώπη μέσα από την ψηφοφορία της European Athletics.

Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιοι μεταξύ άλλων ο Μόντο Ντουπλάντις, ο Μίλτος Τεντόγλου αλλά και ο Μαρσέλ Τζέικομς αλλά ο Νορβηγός "χρυσός" Ολυμπιονίκης στα 400μ εμπόδια ο οποίος πέτυχε και το φανταστικό 45.94 που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν ο νικητής.

Στις γυναίκες κορυφαία αθλήτρια ψηφίστηκε η Σιφάν Χασάν (Ολλανδία) η οποία κέρδισε 3 Ολυμπιακά μετάλλια (5.000,10.000 χρυσά και 1500μ χάλκινο.

