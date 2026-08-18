Λέφσκι Σόφιας: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την αντίπαλο της ΑΕΚ
Μπορεί τα τελευταία χρόνια η Λουντογκόρετς να αποτελούσε συνώνυμο κάθε ποδοσφαιρικής επιτυχίας στη Βουλγαρία, εντούτοις τους τελευταίους μήνες τα δεδομένα άλλαξαν άρδην, με τη Λέφσκι Σόφιας να εκθρονίζει για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια τους Αετούς και να επιστρέφει στην κορυφή του πρωταθλήματος της γειτονικής χώρας.
Οι πρωτευουσιάνοι ωστόσο δεν αρκέστηκαν σε αυτό, καθώς τον Ιούλιο συνέχισαν από εκεί όπου είχαν μείνει και με ένα εντυπωσιακό 3/3 στα προκριματικά του Champions League, έφτασαν έναν γύρο μακριά από τη league phase, έχοντας εξασφαλισμένο παράλληλα το Europa.
Τελευταίο εμπόδιο; Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από μία οκταετία. Για τη Λέφσκι, η απουσία από τα αστέρια είναι πολύ μεγαλύτερη, καθώς έχει βρεθεί μία και μοναδική φορά στη φάση των ομίλων του θεσμού τη σεζόν 2006/07, μετρώντας 6/6 ήττες απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Βέρντερ Βρέμης.
Μπορεί σαν όνομα να μην τρομάζει, εντούτοις η Λέφσκι έχει να επιδείξει φέτος ήδη δέκα ματς, με οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες εντός κι εκτός συνόρων, συνεπώς δεν γίνεται να υποτιμηθεί. Προσπαθώντας λοιπόν να μάθει όσα περισσότερα γίνεται για την ομάδα που στέκεται ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδας και το... σεντόνι, το Gazzetta έφτασε μέχρι τη Βουλγαρία και ρώτησε όλα όσα έπρεπε!
Ο πρωτομάστορας της επιτυχίας
Ξεχωρίζοντας τον παράγοντα Χ που έπαιξε ρόλο για να επιστρέψει στις επιτυχίες η ομάδα της Σόφιας, ο Ίβο Στεφάνοφ καταλήγει στον Χούλιο Βελάθκεθ. Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος του Darik Radio και του Dsports, «χωρίς καμία αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τη μεταμόρφωση της Λέφσκι τα τελευταία χρόνια είναι ο Ισπανός, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα τον χειμώνα του 2025.
Την αναμόρφωσε πλήρως, την ταυτότητα της ομάδας, το στιλ παιχνιδιού της και τον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές προσεγγίζουν τους αγώνες. Ο Βελάθκεθ έχει δημιουργήσει μια σύγχρονη ομάδα, η οποία δεν φοβάται να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε στιλ παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή η Λέφσκι είναι εξαιρετικά προσαρμοστική, αλλά ταυτόχρονα πολύ αποτελεσματική και ικανή να κερδίζει παιχνίδια.
Ο Βελάθκεθ είναι ο αρχιτέκτονας μιας ομάδας που μπορεί να αγωνιστεί χωρίς κλασικό σέντερ φορ και παρ' όλα αυτά να δημιουργεί απειλές σχεδόν από κάθε σημείο του γηπέδου. Μέσω του ψευτοεννιαριού, των δύο εξτρέμ, των μεσοεπιθετικών, ακόμη και των ακραίων μπακ. Η Λέφσκι παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα, σύγχρονη εκδοχή του ποδοσφαίρου και ο Ισπανός είναι ένας από τους βασικούς λόγους γι' αυτό.
Αξίζει το μεγαλύτερο μέρος της αναγνώρισης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή ΟΜΑΔΑ. Η Λέφσκι ανέβηκε στην κορυφή και όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν τονίσει ακριβώς αυτό στις δηλώσεις τους. Το γεγονός ότι η Λέφσκι βρέθηκε στην πρώτη θέση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δύναμής της ως σύνολο. Κατάφερε να ανταποκριθεί σε κάθε απουσία, ακόμη κι όταν έλειπε ένας βασικός ποδοσφαιριστής».
Έμεινε ο κορμός, ήρθαν και ενισχύσεις
Ένα μεγάλο συν για τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, είναι ότι εκτός του προπονητή τους, διατήρησαν και τον βασικό τους κορμό, με σχεδόν όλα τα αστέρια της ομάδας να συνεχίζουν και να πλαισιώνονται από ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει με το καλησπέρα.
Όπως αναφέρει ο Ίβο Στεφάνοφ, «σχεδόν όλοι οι βασικοί παίκτες από την περσινή πρωταθλήτρια ομάδα παραμένουν στον σύλλογο. Η μοναδική σημαντική απώλεια από την περσινή σεζόν που δεν αφορά πλέον ποδοσφαιριστή είναι ο Γκιόργκι Κοσταντίνοφ, ο οποίος αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και πλέον είναι αθλητικός διευθυντής του συλλόγου. Υπήρξαν και κάποιες ακόμη αποχωρήσεις, αλλά αφορούσαν παίκτες με περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο.
Οι δύο νέες μεταγραφές από τη Σάντα Κλάρα, ο Σερτζίνιο και ο Ρεϊνάλντο, έχουν κάνει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ο Ρεϊνάλντο είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λέφσκι, καθώς αποκτήθηκε έναντι 1,5 εκατ. ευρώ. Και μόνο αυτό αρκεί για να αντιληφθεί κανείς τις εντελώς διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
Ένας ακόμη παίκτης που έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση είναι ο Έβερτον Μπάλα, ο οποίος ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν ως πρώτος σκόρερ του βουλγαρικού πρωταθλήματος, παρότι δεν είναι φυσικός επιθετικός και χρησιμοποιείται κυρίως ως εξτρέμ. Σημαντικός είναι και ο Αλγερινός μέσος Ακράμ Μπουράς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας και δεδομένα θα χάσει και τα δύο παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Βραζιλιάνος Μαϊκόν είναι ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που θα ξεχώριζα. Πρόκειται για έναν πολύ δυνατό και επικίνδυνο παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Οι ηγέτες στην άμυνα είναι οι Κριστιάν Ντιμιτρόφ και Κρίστιαν Μακούν. Ωστόσο, ο Βενεζουελάνος διεθνής έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα από την αρχή της σεζόν και έχει αγωνιστεί ελάχιστα στα παιχνίδια της Λέφσκι για τα προκριματικά του Champions League.
Η ευρωπαϊκή πορεία της Λέφσκι αποτελεί επίσης αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς του Βελάθκεθ και του προπονητικού του επιτελείου. Οι νέες μεταγραφές ενσωματώθηκαν ιδανικά στην ομάδα. Ο Ρεϊνάλντο και ο Σερτζίνιο έχουν γίνει βασικοί και αναντικατάστατοι, ενώ ο Άλεξ Σεντέγιες έκανε πολύ δυνατή εκκίνηση. Ο Ελ Μεχντί Ελ Μουμπάρακ εξακολουθεί να προσαρμόζεται, αλλά αποκτά ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση από παιχνίδι σε παιχνίδι».
«Σαφώς ισχυρότερη η ΑΕΚ - Ποια η ευκαιρία της Λέφσκι»
Συνοψίζοντας, η ΑΕΚ έχει πράγματα που πρέπει να προσέξει, είτε για να αποφύγει τις κακοτοπιές, είτε για να τα εκμεταλλευτεί και να πάρει αυτό που θέλει απέναντι στους Βούλγαρους. Όπως αναφέρει ο Ίβο Στεφάνοφ, «χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Λέφσκι είναι η ομαδικότητα - ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο και εφαρμόζουν τις οδηγίες του Βελάθκεθ. Φυσικά, όπως ανέφερα και προηγουμένως, διαθέτει και ορισμένες εξαιρετικές μονάδες, όπως ο Έβερτον Μπάλα και ο Ρεϊνάλντο.
Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο βλέπω πιθανό πρόβλημα, αυτός είναι μάλλον το κέντρο της άμυνας. Πιστεύω ότι η Λέφσκι θα μπορούσε να είχε ενισχυθεί με έναν καλύτερο κεντρικό αμυντικό. Ο Μακούν δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αυτή την περίοδο, γι' αυτό και δεν αγωνίζεται, ενώ ο Στίπε Βούλικιτς είναι τραυματίας και δεν έχει ακόμη αγωνιστεί αυτό το καλοκαίρι. Παραμένει άγνωστο αν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, όμως το πιθανότερο είναι πως δεν θα προλάβει. Η ΑΕΚ είναι η σαφώς ισχυρότερη από τις δύο ομάδες. Η ευκαιρία της Λέφσκι ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, οπότε μένει να φανεί σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Οικονομικά, πάντως, η διαφορά παραμένει τεράστια. Όπως προανέφερα, η Λέφσκι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της αυτό το καλοκαίρι, πληρώνοντας 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ΑΕΚ έχει ήδη δαπανήσει έξι εκατομμύρια εκατ. ευρώ μόνο για τον Λόβρο Μάγιερ. Όμως έχουμε δει και στη Βουλγαρία ότι τα χρήματα δεν είναι το παν. Ο Παναθηναϊκός, παρά τη μεγάλη μεταγραφική του προσπάθεια, κατάφερε δύσκολα να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Η Λέφσκι μπορεί επίσης να αντλήσει εμπειρία από τα παιχνίδια που έδωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια. Ναι, η σημερινή ομάδα της Λέφσκι είναι εντελώς διαφορετική, όμως αυτή η εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη».