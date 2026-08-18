Έμεινε ο κορμός, ήρθαν και ενισχύσεις

Ένα μεγάλο συν για τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, είναι ότι εκτός του προπονητή τους, διατήρησαν και τον βασικό τους κορμό, με σχεδόν όλα τα αστέρια της ομάδας να συνεχίζουν και να πλαισιώνονται από ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει με το καλησπέρα.

Όπως αναφέρει ο Ίβο Στεφάνοφ, «σχεδόν όλοι οι βασικοί παίκτες από την περσινή πρωταθλήτρια ομάδα παραμένουν στον σύλλογο. Η μοναδική σημαντική απώλεια από την περσινή σεζόν που δεν αφορά πλέον ποδοσφαιριστή είναι ο Γκιόργκι Κοσταντίνοφ, ο οποίος αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και πλέον είναι αθλητικός διευθυντής του συλλόγου. Υπήρξαν και κάποιες ακόμη αποχωρήσεις, αλλά αφορούσαν παίκτες με περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο.

Οι δύο νέες μεταγραφές από τη Σάντα Κλάρα, ο Σερτζίνιο και ο Ρεϊνάλντο, έχουν κάνει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ο Ρεϊνάλντο είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λέφσκι, καθώς αποκτήθηκε έναντι 1,5 εκατ. ευρώ. Και μόνο αυτό αρκεί για να αντιληφθεί κανείς τις εντελώς διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Ένας ακόμη παίκτης που έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση είναι ο Έβερτον Μπάλα, ο οποίος ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν ως πρώτος σκόρερ του βουλγαρικού πρωταθλήματος, παρότι δεν είναι φυσικός επιθετικός και χρησιμοποιείται κυρίως ως εξτρέμ. Σημαντικός είναι και ο Αλγερινός μέσος Ακράμ Μπουράς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας και δεδομένα θα χάσει και τα δύο παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Βραζιλιάνος Μαϊκόν είναι ακόμη ένας ποδοσφαιριστής που θα ξεχώριζα. Πρόκειται για έναν πολύ δυνατό και επικίνδυνο παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερό μπακ. Οι ηγέτες στην άμυνα είναι οι Κριστιάν Ντιμιτρόφ και Κρίστιαν Μακούν. Ωστόσο, ο Βενεζουελάνος διεθνής έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα από την αρχή της σεζόν και έχει αγωνιστεί ελάχιστα στα παιχνίδια της Λέφσκι για τα προκριματικά του Champions League.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Λέφσκι αποτελεί επίσης αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς του Βελάθκεθ και του προπονητικού του επιτελείου. Οι νέες μεταγραφές ενσωματώθηκαν ιδανικά στην ομάδα. Ο Ρεϊνάλντο και ο Σερτζίνιο έχουν γίνει βασικοί και αναντικατάστατοι, ενώ ο Άλεξ Σεντέγιες έκανε πολύ δυνατή εκκίνηση. Ο Ελ Μεχντί Ελ Μουμπάρακ εξακολουθεί να προσαρμόζεται, αλλά αποκτά ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση από παιχνίδι σε παιχνίδι».