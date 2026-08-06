Ολυμπιακός: Η ιστορία πίσω από τον Ντιομαντέ, το ταλέντο που χάθηκε και έγινε χρυσάφι στη Ρεάλ!
Η Ρεάλ Μαδρίτης πρόσφερε γη και ύδωρ στα πόδια του για να τον υπογράψει. Μπήκε σφήνα στις διαπραγματεύσεις των Λειψία - Παρί, μπλέχτηκε σε μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, δέχθηκε ένα σωρό κλήσεις από μάνατζερ κι έβλεπε το χέρι να μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην τσέπη για να ικανοποιήσει τη Λειψία. Στο τέλος ωστόσο, ο Γιαν Ντιομαντέ ντύθηκε στα λευκά ως η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της. Ως το όνομα των 140 εκατομμυρίων ευρώ.
Από τη μεταγραφή η πρώην ομάδα του, Λεγανές, θα βάλει στην τσέπη ένα ποσοστό της τάξεως του 5%, όμως στη θέση της θα μπορούσε να είχε επωφεληθεί ένα διαφορετικό όνομα. Ο Ντιομαντέ άλλωστε φλέρταρε με τον Ολυμπιακό ως πιτσιρικάς, δοκιμάστηκε στον Πειραιά, όμως μανατζερικά παιχνίδια φαίνεται πως τον απέτρεψαν από το να πιάσει λιμάνι στην Ελλάδα.
Ο Γάλλος δημοσιογράφος, Ρομέν Μολίνα, ξεσκεπάζει όλο το στόρι πίσω από το... χάος της μεταγραφής του Ιβοριανού, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει από τα μέρη μας την πορεία του ως το next big thing στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Γράφουν οι Πολύδωρος Παπαδόπουλος - Νίκος Κικίδης
Οι προμήθειες που έβαλαν... μπλόκο στη μεταγραφή στον Ολυμπιακό
«Μετακόμισα στην Αμερική όταν ήμουν 15 ετών, αλλά μου έλειπε πολύ το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινα τη γλώσσα για μήνες. Πήγα μετά για δοκιμαστικά σε Μπόρνμουθ, Τσέλσι, Ρέιντζερς, Ολυμπιακό και Κρίσταλ Πάλας. Ο Έζε με τον Ολίσε μου είχαν πει στο Λονδίνο πως ήμουν πολύ καλός, αλλά κανείς δεν με υπέγραψε. Η βίζα μου έληξε, το όνειρό μου είχε τελειώσει κι έπρεπε να επιστρέψω στην Αφρική. Λίγες εβδομάδες αργότερα ωστόσο οι ενήλικοι τα τακτοποίησαν, υπέγραψα στη Λεγανές και όλα άλλαξαν» είχε παραδεχθεί πρόσφατα για το δύσκολο ταξίδι του προς την κορυφή.
Ο Γιαν Ντιομαντέ πέρασε από την αμφιβολία στην απόλυτη δόξα ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τίναξε τη μπάνκα στον αέρα για να τον αποκτήσει καταβάλλοντας στη Λειψία ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 140 εκατομμύρια ευρώ! Η ιστορία της ζωής του ωστόσο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά... Η Λεγανές άλλωστε μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο «βατήρα», προτού πάρει μεταγραφή στη Λειψία και ύστερα στη Ρεάλ, όμως η «βουτιά» στα βαθιά θα μπορούσε να είχε γίνει στα ελληνικά νερά.
Ο Ντιομαντέ ως έφηβος είχε δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να είχε φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, όμως περίεργα παιχνίδια μάνατζερ τον απομάκρυναν από τον Πειραιά. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει ο έγκυρος ερευνητικός ρεπόρτερ, Ρομέν Μολίνα, ο οποίος υπογραμμίζει πως οι υπέρογκες προμήθειες των μάνατζερ τον απέτρεψαν από το να κλείσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό κι άνοιξαν μια δίοδο για την Ισπανία.
Επί της ουσίας ο Γάλλος δημοσιογράφος αποκαλύπτει πως ο τότε μάνατζερ του Ντιομαντέ, Ντεζ Μπαμπά, εισέπραξε ένα ποσό της τάξεως των 200 χιλιάδων ευρώ από τη Λεγανές για την ακαδημία του στην Αφρική, 50 χιλιάδες ευρώ ως μπόνους για τις επιδόσεις του 19χρονου, αλλά και το 20% του ποσοστού από την επόμενη μεταγραφή του.
«Καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα γιατί ο παίκτης έφυγε από την Ελλάδα και δεν έκλεισε σε Ολυμπιακό/ Νότιγχαμ Φόρεστ για να υπογράψει στη Λεγανές, αφού ο ''πνευματικός πατέρας'' του πήρε περισσότερα από τον ίδιο τον παίκτη σε αυτή τη συμφωνία» προσθέτει ο Γάλλος στο επικριτικό του δημοσίευμα, μέσω του οποίου καταγγέλλει τα μανατζερικά παιχνίδια στις πλάτες ενός πιτσιρικά που έψαχνε να βρει πάτημα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Μάνατζερ «αρπακτικά» απαιτούν κομμάτι από την πίτα
Τα προβλήματα με τους ατζέντηδες ωστόσο δεν σταμάτησαν στη Λεγανές. Μέσα από νέα του βίντεο, ο Μολίνα αποκαλύπτει ένα χάος και μάνατζερ - αρπακτικά που εμφανίστηκαν για να αρπάξουν ένα κομμάτι από την «πίτα» της μεταγραφής του στους Μερένγκες. Τη στιγμή που Ρεάλ και Παρί είχαν ξεκινήσει τις πρώτες προσπάθειες για την απόκτησή του, ο Ντιομαντέ ήταν εγκλωβισμένος σε έναν λαβύρινθο συμβολαίων, δωροδοκιών και συμφωνιών από προηγούμενους μάνατζερ.
Επί της ουσίας, ο Ιβοριανός βρέθηκε στη μέση μιας νομικής αντιπαράθεσης μεταξύ πέντε διαφορετικών εταιρειών. Η Roc Nation, εταιρεία που εκπροσωπεί και τον Βινίσιους Ζούνιορ, είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως την ίδια στιγμή πρώην μάνατζερ του Ντιομαντέ εμφανίστηκαν για να απαιτήσουν ποσοστά από τη μεταγραφή.
Μια εξ αυτών η Maxidel Management, η οποία υποστήριζε πως ο ποδοσφαιριστής δεσμευόταν ακόμα με συμβόλαιο μαζί της. Ο Μολίνα συμπλήρωσε ότι το νομικό τμήμα της Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε τρεις καταγγελίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταγραφής του Ντιομαντέ, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφοροι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή που διεκδικούσαν προμήθειες.
Ντιομαντέ: Οι αριθμοί που τον βάζουν δίπλα σε Βινίσιους, Γιαμάλ και Ολίσε
Η εκτόξευσή του έφερε και το απίθανο deal των 140 εκατ. ευρώ! Ο Ντιομαντέ δεν είναι ο κλασικός εξτρέμ που περιορίζεται στο σκοράρισμα και τις ασίστ. Το μεγαλύτερο όπλο του είναι η ικανότητά του να μεταφέρει την μπάλα με ταχύτητα, να διασπά κλειστές άμυνες και να δημιουργεί ανισορροπίες σχεδόν από το πουθενά. Αγωνίζεται με την ίδια άνεση και με τα δύο πόδια, δεν φοβάται το ένας εναντίον ενός και διαθέτει την αυτοπεποίθηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ακόμη και απέναντι στους κορυφαίους αμυντικούς.
Τα πρώτα δείγματα γραφής στη La Liga ήταν εντυπωσιακά. Στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν ολοκλήρωνε το 59% των ντριμπλών του, ποσοστό υψηλότερο ακόμη και από εκείνο του Βινίσιους Τζούνιορ (40%) και του Λαμίν Γιαμάλ (54,8%) στο ίδιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, συγκαταλεγόταν στους κορυφαίους εξτρέμ του ισπανικού πρωταθλήματος στη δημιουργία ευκαιριών από ανοιχτό παιχνίδι, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του δεν περιοριζόταν στις ατομικές ενέργειες.
Η μεταγραφή του στη Λειψία αποτέλεσε το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Μέσα σε μία μόλις σεζόν στη Bundesliga πρόσθεσε ουσία στο παιχνίδι του, χωρίς να χάσει την εκρηκτικότητα που τον έκανε να ξεχωρίσει. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 12 γκολ και οκτώ ασίστ, αριθμοί που τον έφεραν δίπλα στον Λαμίν Γιαμάλ, ως οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές κάτω των 24 ετών στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τουλάχιστον 20 συμμετοχές σε γκολ την περασμένη σεζόν.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα που παρουσίαζε στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Επιχείρησε περισσότερες ντρίμπλες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή της Bundesliga, διατηρώντας παράλληλα ποσοστό επιτυχίας άνω του 55%. Κορυφαίος στις διεισδύσεις προς την αντίπαλη περιοχή και ο παίκτης που ξεπερνούσε περισσότερους από έναν αντιπάλους στην ίδια ενέργεια συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο στο πρωτάθλημα.
Το στοιχείο που τον διαφοροποιεί, όμως, από πολλούς συνομήλικούς του είναι η ωριμότητα στις αποφάσεις του. Ενώ αρκετοί νεαροί εξτρέμ επιλέγουν την ατομική προσπάθεια εις βάρος της ομάδας, ο Ντιομαντέ δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του απ' όσες τελειώνει ο ίδιος. Παράλληλα, συγκαταλεγόταν και στους κορυφαίους δημιουργούς του πρωταθλήματος σε ευκαιρίες από ανοιχτό παιχνίδι.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η ποιότητα στην κατοχή της μπάλας. Παρά το επιθετικό και ριψοκίνδυνο στιλ παιχνιδιού του, ολοκλήρωσε τη σεζόν με ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων 84%, επίδοση που τον κατέταξε ανάμεσα στους κορυφαίους επιθετικούς της Bundesliga. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για έναν ποδοσφαιριστή που βασίζεται αποκλειστικά στο ένστικτο ή στη σωματική του έκρηξη, αλλά για έναν εξτρέμ που συνδυάζει δημιουργία, ποιότητα στην τελική πάσα και σωστή λήψη αποφάσεων.
Ο Μουρίνιο επέμεινε, αλλά η Ρεάλ δε συγχωρεί
Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά έπεισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης να επενδύσει ένα ποσό-ρεκόρ για την απόκτησή του. Στο πρόσωπό του οι Μαδριλένοι βλέπουν έναν ποδοσφαιριστή ικανό να προσφέρει τόσο σε παιχνίδι κατοχής όσο και σε καταστάσεις ανοιχτού γηπέδου, έναν εξτρέμ που μπορεί να αλλάξει μόνος του την ισορροπία ενός αγώνα, αλλά και να λειτουργήσει μέσα σε ένα απαιτητικό συλλογικό σύνολο.
Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, ωστόσο, θα είναι και το πιο απαιτητικό. Η φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης δεν συγχωρεί λάθη και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έχει αποδειχθεί αμείλικτο ακόμη και με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Εκείνο που κάνει, όμως, τους ανθρώπους του συλλόγου να αισιοδοξούν είναι ο χαρακτήρας του. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για έναν ποδοσφαιριστή με εξαιρετική διάθεση για δουλειά, ταπεινότητα και αστείρευτη επιθυμία να εξελίσσεται καθημερινά.
Αυτές οι αρετές θεωρείται ότι ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός εκτιμά ποδοσφαιριστές με ένταση, πειθαρχία και εργατικότητα, στοιχεία που ο Ντιομαντέ έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει. Αν συνεχίσει να εξελίσσει την αποτελεσματικότητά του στην τελική προσπάθεια και διαχειριστεί την πίεση που συνοδεύει τη φανέλα της Ρεάλ, πολλοί εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου την επόμενη δεκαετία.
Η απώλεια που λίγο έλειψε να τον διαλύσει
Στα 19 του χρόνια, ο Γιαν Ντιομαντέ δεν αποτελεί απλώς ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κουβαλά μια ιστορία γεμάτη θυσίες, απώλειες και επιμονή. Μια ιστορία που εξηγεί γιατί κάθε φορά που πατάει στο γήπεδο μοιάζει να παίζει για κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια νίκη. Ο Ιβοριανός εξτρέμ επιβεβαίωσε και στο Μουντιάλ γιατί συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους πιο hot νεαρούς εξτρέμ της Ευρώπης. Πίσω από τη λάμψη, όμως, κρύβεται μια διαδρομή που ελάχιστοι γνωρίζουν. Γεννημένος στο Αμπιτζάν, ο Ντιομαντέ πήρε στα 15 του χρόνια τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής του.
Άφησε την οικογένεια και την πατρίδα του για να ταξιδέψει μόνος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εντάχθηκε στη φημισμένη DME Academy στη Ντεϊτόννα Μπιτς της Φλόριντα. Δεν γνώριζε τη γλώσσα, δεν είχε φίλους και έπρεπε να προσαρμοστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Εκεί, όμως, άρχισε να χτίζει το όνειρό του, δουλεύοντας αδιάκοπα μέχρι να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταγραφή του στη Λεγανές και, αργότερα, για τη θεαματική εκτόξευσή του στη Λειψία.
Σε αυτή τη διαδρομή υπήρχε πάντα ένα πρόσωπο που τον ενθάρρυνε να μη σταματήσει ποτέ να πιστεύει στον εαυτό του: η μικρότερη αδερφή του, Ροξάν. Ήταν ο άνθρωπος που πανηγύριζε κάθε μικρή του επιτυχία και του υπενθύμιζε πως κάποια ημέρα θα τα καταφέρει. Εκείνη, όμως, δεν πρόλαβε να δει το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 15 ετών, όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ποτό της νοθεύτηκε σε ένα πάρτι στην Ακτή Ελεφαντοστού.
Η απώλειά της άλλαξε για πάντα τον Ντιομαντέ. Σε μία από τις πιο συγκινητικές εξομολογήσεις της καριέρας του, μιλώντας στην Bundesliga και τη Λειψία, απευθύνθηκε στη μνήμη της με λόγια που συγκλόνισαν τον ποδοσφαιρικό κόσμο:
«Μακάρι να ήσουν ακόμη εδώ για να μπορούσα να σου πω... Τα καταφέραμε.»
Από τότε, κάθε γκολ, κάθε ντρίμπλα και κάθε διάκριση μοιάζουν να έχουν έναν αποδέκτη. Ο Ντιομαντέ δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του, παίζει και για την αδερφή που πίστεψε σε εκείνον πριν πιστέψει ολόκληρος ο κόσμος.
Παρά τη ραγδαία άνοδο της καριέρας του και το τεράστιο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει, ο 19χρονος παραμένει χαμηλών τόνων. Αποφεύγει τη δημοσιότητα στην προσωπική του ζωή και δεν έχει απασχολήσει ποτέ με εξωαγωνιστικά ζητήματα, επιλέγοντας να αφήνει το ποδόσφαιρό του να μιλάει για εκείνον.
Ίσως γι' αυτό η ιστορία του ξεχωρίζει. Δεν είναι μόνο η ιστορία ενός σπουδαίου ταλέντου που έφτασε από το Αμπιτζάν μέχρι την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι η ιστορία ενός παιδιού που μετέτρεψε τον πόνο σε κίνητρο και συνεχίζει να κυνηγά το όνειρό του, έχοντας πάντα στην καρδιά του την υπόσχεση που δεν πρόλαβε ποτέ να πει από κοντά: «Τα καταφέραμε».