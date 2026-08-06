Ολυμπιακός: Η ιστορία πίσω από τον Ντιομαντέ, το ταλέντο που χάθηκε και έγινε χρυσάφι στη Ρεάλ!

Οι προμήθειες που έβαλαν... μπλόκο στη μεταγραφή στον Ολυμπιακό

«Μετακόμισα στην Αμερική όταν ήμουν 15 ετών, αλλά μου έλειπε πολύ το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινα τη γλώσσα για μήνες. Πήγα μετά για δοκιμαστικά σε Μπόρνμουθ, Τσέλσι, Ρέιντζερς, Ολυμπιακό και Κρίσταλ Πάλας. Ο Έζε με τον Ολίσε μου είχαν πει στο Λονδίνο πως ήμουν πολύ καλός, αλλά κανείς δεν με υπέγραψε. Η βίζα μου έληξε, το όνειρό μου είχε τελειώσει κι έπρεπε να επιστρέψω στην Αφρική. Λίγες εβδομάδες αργότερα ωστόσο οι ενήλικοι τα τακτοποίησαν, υπέγραψα στη Λεγανές και όλα άλλαξαν» είχε παραδεχθεί πρόσφατα για το δύσκολο ταξίδι του προς την κορυφή.

Ο Γιαν Ντιομαντέ πέρασε από την αμφιβολία στην απόλυτη δόξα ως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία τίναξε τη μπάνκα στον αέρα για να τον αποκτήσει καταβάλλοντας στη Λειψία ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 140 εκατομμύρια ευρώ! Η ιστορία της ζωής του ωστόσο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά... Η Λεγανές άλλωστε μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο «βατήρα», προτού πάρει μεταγραφή στη Λειψία και ύστερα στη Ρεάλ, όμως η «βουτιά» στα βαθιά θα μπορούσε να είχε γίνει στα ελληνικά νερά.

Ο Ντιομαντέ ως έφηβος είχε δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό και θα μπορούσε να είχε φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, όμως περίεργα παιχνίδια μάνατζερ τον απομάκρυναν από τον Πειραιά. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει ο έγκυρος ερευνητικός ρεπόρτερ, Ρομέν Μολίνα, ο οποίος υπογραμμίζει πως οι υπέρογκες προμήθειες των μάνατζερ τον απέτρεψαν από το να κλείσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό κι άνοιξαν μια δίοδο για την Ισπανία.

Επί της ουσίας ο Γάλλος δημοσιογράφος αποκαλύπτει πως ο τότε μάνατζερ του Ντιομαντέ, Ντεζ Μπαμπά, εισέπραξε ένα ποσό της τάξεως των 200 χιλιάδων ευρώ από τη Λεγανές για την ακαδημία του στην Αφρική, 50 χιλιάδες ευρώ ως μπόνους για τις επιδόσεις του 19χρονου, αλλά και το 20% του ποσοστού από την επόμενη μεταγραφή του.

«Καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα γιατί ο παίκτης έφυγε από την Ελλάδα και δεν έκλεισε σε Ολυμπιακό/ Νότιγχαμ Φόρεστ για να υπογράψει στη Λεγανές, αφού ο ''πνευματικός πατέρας'' του πήρε περισσότερα από τον ίδιο τον παίκτη σε αυτή τη συμφωνία» προσθέτει ο Γάλλος στο επικριτικό του δημοσίευμα, μέσω του οποίου καταγγέλλει τα μανατζερικά παιχνίδια στις πλάτες ενός πιτσιρικά που έψαχνε να βρει πάτημα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.