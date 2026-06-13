Βαλένθια: Γιατί είναι ο ορισμός του κάτι παραπάνω από ένας σύλλογος

Βαλένθια δεν είναι μόνο οι θρύλοι, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές ή ο κόσμος. Είναι και οι άνθρωποι που εργάζονται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας για τον σύλλογο. Εκείνη που τον υπηρετούν καθημερινά χωρίς να λαμβάνουν τα απαραίτητα εύσημα. Για αυτό και ο Μπερνάρντο Εσπάνια ή αλλιώς «Εσπανιέτα» έζησε το δικό του όνειρο στα 78 του χρόνια.

Ο αιώνιος φροντιστής του συλλόγου. Ένας άνθρωπος που δήλωνε καθημερινά παρών για 55 ολόκληρα χρόνια και είδε από τα αποδυτήρια της Βαλένθια να περνούν πραγματικοί θρύλοι του ποδοσφαίρου. Αν και το όνειρο του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής, ο Εσπανιέτα είχε ένα σοβαρό ατύχημα στα 16 του.

Μεταξύ άλλων κόπηκε ο αχίλλειο τένοντας και υπήρχε κίνδυνος να επηρεαστεί ακόμα και το περπάτημα του, με αποτέλεσμα να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ωστόσο η Βαλένθια ήταν η ζωή του. Μετά το ατύχημα και για αρκετό καιρό πήγαινε τα απογεύματα στο Μεστάγια όπου έκανε προπόνηση η ομάδα και κοιτούσε από τις πόρτες. Κυνηγούσε τις μπάλες, βοηθούσε τους ανθρώπους του συλλόγου και μετά επέστρεφε σπίτι.

Δεν πληρωνόταν για αυτό, ούτε περίμενε κάτι... πίσω. Το έκανε επειδή το ήθελε. Τελικά στα 23 του χρόνια έγινε δεκτός από το ισπανικό κλαμπ ως φροντιστής και από τότε δεν ξαναέφυγε. Ακόμα και όταν ήρθε η στιγμή της σύνταξης το 2003, η ομάδα τον διατήρησε με συμβόλαιο καθώς το ποσό της σύνταξής του ήταν αρκετά μικρό αφού για μεγάλο διάστημα δεν δούλευε με τα ανάλογα ένσημα.

Το 2016 είχε έρθει η στιγμή να πέσει η... αυλαία. Ο 78χρονος Μπερνάρντο είχε κουραστεί. Η ψυχή του ήθελε να συνεχίσει αλλά το σώμα του δεν ακολουθούσε με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στην πορεία του ως φροντιστής του συλλόγου μετά από 55 χρόνια παρουσίας, με τους οπαδούς να τον αποθεώνουν μόλις ο ίδιος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του Μεστάγια.

Τέσσερα χρόνια μετά, ήρθαν τα δυσάρεστα νέα. Ο «Εσπανιέτα» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών σκορπώντας τη θλίψη σε όλη την οικογένεια της Βαλένθια. Παλαίμαχοι και εν ενεργεία παίκτες, προπονητές, παράγοντες, οπαδοί. Όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο για εκείνον.

«Δεν θα βρεις ούτε έναν παίκτη που θα πει ότι είχε πρόβλημα μαζί του. Δεν τσακώθηκε ποτέ με κανέναν μέσα στα αποδυτήρια. Ήταν πάντα στο σωστό μέρος, ως μέρος της φύσης του. Ήταν αγαπητός σε όλους», ήταν αυτό που παραδέχθηκαν όλοι για εκείνον. Τιμήθηκε δίπλα σε θρύλους του συλλόγου για τα 100 χρόνια της ομάδας, η Θύρα 12 πήρε το όνομά του και τη φωτογραφία του, το όνομά του κοσμεί τα αποδυτήρια και μέσα σε αυτά, υπάρχει η καρέκλα του.

Εκείνη που καθόταν συνεχώς. Αυτή είναι πλέον μέρος του γηπέδου και της ιστορίας του κλαμπ, με την πινακίδα να γράφει το όνομά του και μία φράση που έλεγε πάντα «Γεννήθηκα για να ζω και να πεθαίνω για τη Βαλένθια». Φυσικά η ψυχή του υπάρχει ακόμα στο γήπεδο αφού αποφασίστηκε από κοινού το σώμα του να αποτεφρωθεί και οι σκόνες του να σκορπιστούν στο τερέν του Μεστάγια.

