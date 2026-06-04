Βαλένθια: Το νέο επιβλητικό Μεστάγια 70.000 θέσεων και οι Ακαδημίες που θα ήθελες για το παιδί σου

«Sentiment - Valentia - Germanor». Το πρώτο πράγμα που βλέπεις περνώντας το κατώφλι του «Ciutat Esportiva de Paterna». Το προπονητικό κέντρο της Βαλένθια δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τα υπόλοιπα της Ισπανίας ή της Ευρώπης. Βρίσκεται στην περιοχή Πατέρνα, λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης και πρόκειται για μία έκταση σχεδόν 180.000 τ.μ.

Μέσα σε αυτό το... χάος, που άνοιξε τον Φλεβάρη του 1992, φιλοξενούνται όλες οι ομάδες της Βαλένθια. Από τους μικρούς μέχρι το ανδρικό τμήμα και τη γυναικεία ομάδα καθώς περιλαμβάνει:

8 γήπεδα 11x11

6 γήπεδα 8x8

Στα κάποια από αυτά τα γήπεδα μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να είναι και 5x5

Υπάρχει κέντρο αποκατάστασης τραυματισμών

Γυμναστήριο

Αίθουσες ανάλυσης βίντεο

Αίθουσα συνέντευξης Τύπου

Γραφεία της ακαδημίας

Ξενώνες διαμονής για νεαρούς ποδοσφαιριστές

Σάουνα, πισίνα, υδρομασάζ

Μέσα στο προπονητικό κέντρο βρίσκεται και το «Estadio Antonio Puchades» με χωρητικότητα 3.000 θέσεων όπου αγωνίζεται η δεύτερη ομάδα, η γυναικεία ομάδα αλλά και κάνει προπονήσεις η ανδρική ομάδα. Ωστόσο μία ξενάγηση στον χώρο, θα σε κάνει να εντυπωσιαστείς με τον τρόπο που λειτουργούν οι ακαδημίες.

Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά και το mentality που χτίζουν οι παίκτες από αρκετά νεαρή ηλικία μέσα της δόμησης που έχει το προπονητικό κέντρο. Ο στόχος κάθε παιδιού δεν είναι να γίνει απλά επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αλλά να φτάσει να γίνει μέλος της πρώτης ομάδας.

Όπως έκαναν τόσοι θρύλοι όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ αυτών ο Νταβίντ Βίγια, ο Ζόρντι Άλμπα, ο Νταβίντ Σίλβα, ο Λουίς Γκάγια, ο Ίσκο και άλλοι πολλοί αστέρες. «De Paterna a Mestalla» είναι το σύνθημα. Δηλαδή από τη Πατέρνα στο Μεστάγια. Και για να συμβεί αυτό, υπάρχει ένας συγκεκριμένος διάδρομος.

Όταν οι ποδοσφαιριστές των ακαδημιών τελειώνουν την προπόνηση και πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια, εκεί αντικρίζουν τον προσωπικό τους στόχο. Ένας τεράστιος διάδρομος όπου αριστερά και δεξιά έχει πόρτες για αποδυτήρια ή γραφεία ή φυσιοθεραπεύτρια. Όμως στο τέλος, είναι μία γυάλινη πόρτα με το σήμα του κλαμπ.

Είναι το γραφείο για τα meetings και τις αναλύσεις της πρώτης ομάδας. Εκεί όπου κάθε παιδί θέλει να φτάσει και αυτή η διαμόρφωση του χώρου είναι για να μεταλαμπαδεύσει στον κάθε ποδοσφαιριστή ότι ο προορισμός, είναι το τέλος του διαδρόμου, δηλαδή να περάσει από εκείνη την πόρτα.

Γενικά τα ερεθίσματα προς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές είναι ποικίλα. Από την πρώτη στιγμή που πατάς βλέπεις το παρακάτω σήμα. «Sentiment - Valentia - Germanor». Σημαίνει «Πάθος - Θάρρος - Αδελφοσύνη». Αυτά τα τρία είναι από τους βασικούς πυλώνες στην φιλοσοφία της ακαδημίας της Βαλένθια.

Παράλληλα στην είσοδο υπάρχει και ο πίνακας με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην πρώτη ομάδα και ήταν γέννημα-θρέμμα της ακαδημίας, υπενθυμίζοντας στους νεότερους ότι αρκετά από τα είδωλα τους, ήταν δημιουργήματα της βαλενθιανής ακαδημίας. Από εκεί και πέρα, βαδίζοντας προς τα γήπεδα, αριστερά και δεξιά υπάρχουν διάφορες μεγάλες πινακίδες όπου γράφουν πάνω αναλυτικά τη φιλοσοφία που έχει η ακαδημία της Βαλένθια.

Παντού αναφέρουν το ίδιο νόημα. Δεν θέλουν να βγάλουν απλώς ποδοσφαιριστές αλλά και ξεχωριστές προσωπικότητα, για αυτό και δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το σκέλος. Στις πινακίδες δίνουν την εξήγηση γύρω από τις παραπάνω τρεις λέξεις ενώ εξηγούν τι χρειάζεται για να είσαι και Elite Coach.

Ωστόσο δύο πράγματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Το ένα είναι ο καθρέφτης που υπάρχει λίγο πριν οι παίκτες των ακαδημιών γυρίσουν στα αποδυτήρια. Εκεί υπάρχει μία επιγραφή που γράφει: «Έδωσες το 100% του εαυτού σου σήμερα;». Είναι μία τακτική της Βαλένθια που υπάρχει εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τη ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Όμως δεν το χρησιμοποιούν μόνο εκεί.

Σε ένα από τα γήπεδα 5x5, υπάρχει άλλος ένας καθρέφτης που αφοράς τους γονείς. Συγκεκριμένα, είναι μία πινακίδα που γράφει πως είναι ένας Elite... γονέας για το παιδί που παίζει ποδόσφαιρο και δίπλα ο καθρέφτης που λέει: «Εσύ είσαι Elite γονιός;». Άλλωστε ο παράγοντας «γονιός» παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού και εντός της ακαδημίας.