Βαλένθια: Η «Familia Taronja» που όλοι θα ήθελαν να έχουν

Ο Νότης Χάλαρης είχε την... ευλογία να ζήσει από «μέσα» την ιστορική Βαλένθια και προσπαθεί να αποτυπώσει με λέξεις όλα όσα είδε.

Σβήσε-γράψε, σβήσε-γράψε. Ήταν δύσκολο να αποτυπώσω μέσα σε λίγες λέξεις τα όσα βίωσα στη Βαλένθια και χωρίς να χρειαστεί να σας κάνω spoil για αυτά που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες στο Gazzetta.

Ταξιδέψαμε παρέα με την «Valencia CF Academy Greece & Cyprus», η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσει μια τόσο ιστορική ομάδα από... μέσα. Η 4η καλύτερη ακαδημία της Ευρώπη βάση του σχετικού ranking και μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ισπανίας και της Ευρώπης.

Σε γήπεδα που έχουν πατήσει, ιδρώσει, αγωνιστεί, ματώσει ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εκεί ακριβώς πάτησε και το Gazzetta. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι εικόνες που αντίκρισα ή αυτό το δέος που μου προκάλεσε αυτό που βρήκα αλλά και το mindset αυτού του συλλόγου που με έκανε να τον... αγαπήσω λίγο παραπάνω.

Σε αυτό το blog δεν θέλω να σταθώ στα σημεία που ξεναγήθηκα. Αυτά άλλωστε θα τα δείτε όπως είπα σε επόμενα αφιερώματα όπου θα υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες και απαραίτητες λεπτομέρειες. Εγώ προτιμώ να σταθώ στον όρο που χρησιμοποιεί και η ποδοσφαιρική και η μπασκετική ομάδα. «Familia Taronja» που στα ισπανικά σημαίνει «Πορτοκαλί οικογένεια».

Οικογένεια. Τόσο σημαντική λέξη για τη Βαλένθια. Όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Αυτό με εντυπωσίασε. Ότι δεν μου το είπαν αλλά το αντιλήφθηκα με τις πράξεις τους. Μπαίνεις στο γήπεδο και κοιτώντας δεξιά, αντικρίζεις το άγαλμα του Vicente Navarro Aparicio. Παρότι ήταν τυφλός, είχε για χρόνια διαρκείας στο Μεστάγια και δεν έχανε κανένα παιχνίδι παρότι δεν έβλεπε με αποτέλεσμα να χτιστεί ένα άγαλμα προς τιμήν του.

Κάνοντας μία βόλτα μέσα στο Μεστάγια, βλέπεις τοιχογραφίες από τις πλημμύρες που έπληξαν στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα την πόλη ενώ στα αποδυτήρια υπάρχει η καρέκλα του επί 16 χρόνια φροντιστή της ομάδας, Μπερνάρντο Εσπάνια ή αλλιώς Εσπανέτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 82 του το 2020 αλλά η καρέκλα παρέμεινε στο ίδιο σημείο ως φόρο τιμής.

Αυτά είναι απλά κάποια μικρά παραδείγματα μπροστά στο μεγαλείο αυτού του συλλόγου. «Ζεστοί» άνθρωποι μέσα στο κλαμπ που έκαναν τα πάντα για να βοηθήσουν και να μου δώσουν να καταλάβω πόσο μεγάλος και σπουδαίος σύλλογος είναι η Βαλένθια. Το να περπατάς στο προπονητικό κέντρο, να μπαίνεις στα «άδυτα» αυτής της ομάδας, να μιλάς με έναν από τους θρύλους της ομάδας, τον Ροντρίγκο Αρίας και να βλέπεις από κοντά πως λειτουργεί η 4η καλύτερη ακαδημία του κόσμου, είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό.

Ο στόχος μέσα στο προπονητικό προς την ακαδημία είναι ένας. Η πρώτη ομάδα. Όλα δείχνουν αυτή την κατεύθυνση. Στη Βαλένθια δεν τους ενδιαφέρει να βγάλουν απλά παίκτες αλλά θέλουν να χτίσουν προσωπικότητες και στο μυαλό τους, ο στόχος να είναι η ανάδειξη στην ανδρική ομάδα. Για αυτό άλλωστε και στα αποδυτήρια της ακαδημίας, στο τέλος του διαδρόμου υπάρχει η πόρτα για τα μίτινγκ της ανδρικής ομάδας και η αιτία είναι ότι «βλέποντάς το οι νεαροί παίκτες, τους δείχνουμε ότι ο στόχος είναι εκεί. Το τέλος του διαδρόμου όπου είναι η πρώτη ομάδα».

Απέναντι από το Μεστάγια είναι το Nou Mestalla Experience όπου με μακέτα και χώρους προσομοίωση του γηπέδου, βλέπεις πώς θα είναι το νέο στάδιο 70.000 θέσεων που βρίσκεται υπό κατασκευή. Εκεί σε κάθε χώρο, αυτό που μου έλεγαν ξανά και ξανά είναι ότι ο κόσμος της Βαλένθια θα δώσει πραγματική αίγλη στο νέο γήπεδο και όχι απλώς η μορφή του.

Αυτό το κατάλαβα (ακόμα καλύτερα) στο παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο το ίδιο απόγευμα. Κατάμεστο από 50 χιλιάδες οπαδούς, επιβλητικό, θορυβώδες, πορωτικό. Σε έπιανε ένα δέος μπροστά σε αυτό το θέαμα. Μία ολόκληρη πόλη ζούσε στους παλμούς της ομάδας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν εκεί.

Έτσι κατάλαβα γιατί ο κόσμος παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για το κλαμπ και γιατί σε αυτόν υπολογίζουν τόσο πολύ για το νέο γήπεδο. Γιατί όλοι είναι μία οικογένεια. Η πόλη ζει για την ομάδα και η ομάδα ζει για την πόλη. Ο ένας δίνει οξυγόνο στον άλλον.

Μία οικογένεια βαμμένη στα πορτοκαλί. Ή καλύτερα «Familia Teronja».