Τελικός Champions League 2026: Άρσεναλ, οι κατάρες είναι για να σπάνε!

Μέσα σε επτά χρόνια άκουσε πολλά. Από την αμφισβήτηση στην αποθέωση και πάλι πίσω. Ο Μικέλ Αρτέτα πέρασε από... 40 κύματα στον πάγκο της Άρσεναλ, αλλά δεν λύγισε ποτέ. Λοιδορήθηκε ως αφελής όταν παρουσίαζε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο χωρίς τίτλους, κατακρίθηκε από την πλειονότητα όταν έκανε... στροφή 180 μοιρών κι έπαιρνε αποτελέσματα με στυλ αμυντικό.

Το όνομά του ωστόσο θα χαραχθεί για πάντα στην ιστορία του κλαμπ. Με εκείνο στην άκρη του πάγκου, η Άρσεναλ βρέθηκε και πάλι στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας την πρώτη Premier League της ιστορίας της από τους Invincibles του 2004. Κι όμως, οι Gunners δεν πατούν ακόμα φρένο. Έχουν κανονίσει άλλωστε ακόμα ένα ραντεβού με την ιστορία.

Το βράδυ του Σαββάτου (30/1) θα διασταυρωθούν με την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της Βουδαπέστης και ψάχνουν να ολοκληρώσουν μια ονειρική σεζόν με τον κατάλληλο τρόπο: Επιστρέφοντας στο Λονδίνο με το πρώτο τους Champions League στις αποσκευές τους.