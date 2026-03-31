Νικώντας τους δαίμονες

Στις 28 Αυγούστου 2024, η ώρα της μεγάλης επιστροφής έφτασε και ο Τονάλι πάτησε ξανά χορτάρι σε αγώνα της Νιούκαστλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για το League Cup. Ο Ιταλός δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω και με έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 45 συμμετοχές, αποτέλεσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Έντι Χάου, που έγραψε ιστορία κατακτώντας το League Cup ενάντια στη Λίβερπουλ και τερματίζοντας πέμπτη στη βαθμολογία της Premier League, βγαίνοντας έτσι στο Champions League.



Φέτος, ο Λομβαρδός συνεχίζει ακάθεκτος με τρία τέρματα και επτά ασίστ σε 47 συμμετοχές στο ενεργητικό του, την ώρα που έχει εξελιχτεί σε βασικό πυλώνα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Με τη Σκουάντρα Ατζούρα να πασχίζει να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από δώδεκα χρόνια, ο Τονάλι ανέλαβε δράση ενάντια στη Βόρεια Ιρλανδία και με ένα γκολ και μία ασίστ, έδωσε την πρόκριση στον τελικό των μπαράζ με τη Βοσνία.



Όλα αυτά, έχουν φέρει ενδιαφέρον από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, που βλέπουν στον αναγεννημένο Ιταλιάνο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να εκτοξεύσει τη μεσαία γραμμή τους. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι φέρονται να έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 25χρονο μέσο, με τη μεν να ψάχνει τον αντι-Κασεμίρο και τη δε έναν παίκτη που θα καλύψει ενδεχόμενη αποχώρηση του Ρόδρι.



Με τη Νιούκαστλ δε να είναι μόλις δωδέκατη, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία κυρίων ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις Καρακάξες να μην μπαίνουν εμπόδιο σε μια μεταγραφή εάν η ομάδα μείνει εκτός Ευρώπης. Άλλα ρεπορτάζ στο μεταξύ, αναφέρουν πως ο Τονάλι δεν θα έλεγε όχι σε μία επιστροφή στην Ιταλία, αν και είναι σαφές πως δεν είναι εύκολο για ένα ιταλικό κλαμπ να καλύψει τις απαιτήσεις της Νιούκαστλ, που φτάνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.



Όπου και να τον βρει το μέλλον πάντως, ο Τονάλι έχει να λέει ότι νίκησε τους δαίμονές του και βγήκε πιο δυνατός από τη μάχη του με τον τζόγο. Ο Ιταλός πόνταρε στον εαυτό του και κέρδισε το σημαντικότερο στοίχημα της ζωής του, έχοντας πλέον το δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία.