Τονάλι: Ο τζογαδόρος που πόνταρε στον εαυτό του και κοστίζει 100 εκατομμύρια
Έμοιαζε με κακόγουστο αστείο. Ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους μέσους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ο ακριβότερος, μέχρι και σήμερα, Ιταλός, είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού, με αποτέλεσμα μία βαριά τιμωρία αποκλεισμού να βάλει φρένο στην καριέρα του εκεί που αυτή ετοιμαζόταν να εκτοξευτεί.
Ο Σάντρο Τονάλι είδε τον εθισμό του στο στοίχημα να τον πετά εκτός γηπέδων για δέκα ολόκληρους μήνες το φθινόπωρο του 2023, με πολλούς να αναρωτιούνται τότε αν αυτό θα μπορούσε να είναι μέχρι και το άδοξο τέλος μιας λαμπρής πορείας. Ο Ιταλός χαφ ωστόσο, δεν κοίταξε ποτέ πίσω του. Και 2,5 χρόνια αργότερα, αποτελεί βασικό στέλεχος τόσο της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, όσο και της Νιούκαστλ, εκτοξεύοντας την αξία του στα 100 εκατομμύρια ευρώ και φαντάζοντας έτοιμος για το επόμενo βήμα!
Ο πιο ακριβός Ιταλός μπήκε στον... πάγο
Προϊόν των ακαδημιών της Πιατσέντσα και της Μπρέσια, ο Τονάλι έκανε τη διαφορά με τη φανέλα της τελευταίας και το 2020 εξαργύρωσε τις πολύ καλές του εμφανίσεις με μία μεταγραφή στη Μίλαν, ομάδα που υποστήριζε από παιδί. Μετά από ένα σκουντέτο το 2022, ο Ιταλός μέσος θα γινόταν μία από τις πρώτες επιδείξεις δύναμης της Νιούκαστλ των Σαουδαράβων και θα μετακόμιζε στην Αγγλία το 2023, έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ποτέ άλλοτε δεν είχαν δοθεί τόσα χρήματα για παίκτη από την Ιταλία, με το ρεκόρ να διατηρείται έως σήμερα.
Ωστόσο, το όνειρο της Premier League θα εξελισσόταν σε εφιάλτη για τον 25χρονο σήμερα ποδοσφαιριστή... Εν μέσω διακοπής εθνικών ομάδων, τον Οκτώβριο του ’23, ο Τονάλι καλείται να καταθέσει μετά από την αποκάλυψη ότι ο συμπαίκτης του στην Σκουάντρα Ατζούρα, Νικολό Φατζόλι, έχει προβλήματα με τον τζόγο. Αμφότεροι θα αποχωρήσουν από την αποστολή της εθνικής και θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές. Πρώτος, έπεσε ο Φατζόλι, που τιμωρήθηκε με επτά μήνες αποκλεισμό. Ο Τονάλι ωστόσο κινδύνευε με μεγαλύτερο αποκλεισμό, καθώς παραδέχτηκε πως είχε ποντάρει σε αγώνες της δικής του ομάδας, και της Μπρέσια, και της Μίλαν αλλά και της Νιούκαστλ - ευτυχώς όχι εναντίον τους, αποφεύγοντας να κατηγορηθεί για στήσιμο ματς.
Πράγματι, στις 26 Οκτωβρίου 2023, έγινε γνωστό ότι ο Ιταλός θα έμενε εκτός αγωνιστικών χώρων για ένα δεκάμηνο, κάτι που σήμαινε πως θα επέστρεφε στο ξεκίνημα της σεζόν 2024/25... Παράλληλα, θα έπρεπε για οκτώ μήνες να υποβληθεί σε απεξάρτηση από το στοίχημα. Τόσο ο Τονάλι, όσο και ο Φατζόλι, θα έχαναν το Euro του 2024, με τον χαφ της Νιούκαστλ να κάνει το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα.
Οι συνεδρίες και το εργοστάσιο
«Μου έγινε συνήθεια όταν ήμουν 17-18 ετών», θα εξηγούσε αργότερα ο Τονάλι, μιλώντας για τον εθισμό του στον τζόγο. «Δεν νομίζω ότι ένιωθα εθισμένος, όταν βρίσκεσαι σε μία τέτοια κατάσταση, είναι δύσκολο να ρωτήσεις τον εαυτό σου αν είναι άρρωστος. Λες πάντα πως όχι, δεν είναι έτσι, δεν νιώθεις ότι υπάρχει πρόβλημα, οπότε το κρύβεις. Αρχίζεις να το καταλαβαίνεις όταν υπάρχει κάτι να χάσεις. Οικογένεια, δουλειά, λεφτά. Στη δική μου περίπτωση, το οικονομικό κομμάτι δεν μου επέτρεπε να καταλάβω τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η απεξάρτηση ήταν δύσκολη, δεν γινόταν να πάρω αγωγή γιατί θα έβγαινα ντοπαρισμένος με το 95% εκείνων των φαρμάκων, οπότε ήταν ένα πνευματικό ταξίδι. Κράτησε μήνες, με ψυχολόγους και ψυχιάτρους», θα τόνιζε μιλώντας στη La Reppublica, με το γεγονός ότι βρισκόταν στην Αγγλία να λειτουργεί υπέρ του.
Με δικά του λόγια, «οι προπονητές και οι συμπαίκτες μου με είχαν από κοντά. Οι οπαδοί ποτέ δεν με έκριναν, σέβονται τα προβλήματα του άλλου εδώ, προσπαθούν να σε βοηθήσουν. Τον πρώτο μήνα, πηγαινοερχόμουν μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας. Ποτέ δεν έφτασα κοντά στην κατάθλιψη γιατί άρχισα άμεσα να δουλεύω με τον εαυτό μου. Τρεις συνεδρίες online την εβδομάδα και μία από κοντά κάθε μήνα, δεν έχασα ούτε μία. Έκανα τις 16 εμφανίσεις που είχε διοργανώσει η FIGC, πήγα σε Μπάρι, Ρώμη, Φλωρεντία, Μιλάνο, Βερόνα, μίλησα με παιδιά.
Από παιδιά 12, 13, 14 ετών ακούς ερωτήσεις για τον πιο δύσκολο παίκτη που έχεις αντιμετωπίσει, οι ενήλικες σε ρωτούν για τα λάθη σου. Στο Νιούκαστλ, πήγα σε ένα εργοστάσιο γιατί και στην Αγγλία υπάρχει πρόβλημα με τον τζόγο. Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν ότι σταμάτησαν να τζογάρουν λόγω αυτού που έπαθα. Ένας Ιταλός μου είπε ότι ένας υπάλληλος εκεί βγάζει δύο χιλιάρικα τον μήνα και έπρεπε να δουλεύει υπερωρίες για να στηρίξει την οικογένειά του επειδή τζόγαρε»...
Νικώντας τους δαίμονες
Στις 28 Αυγούστου 2024, η ώρα της μεγάλης επιστροφής έφτασε και ο Τονάλι πάτησε ξανά χορτάρι σε αγώνα της Νιούκαστλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για το League Cup. Ο Ιταλός δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω και με έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 45 συμμετοχές, αποτέλεσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Έντι Χάου, που έγραψε ιστορία κατακτώντας το League Cup ενάντια στη Λίβερπουλ και τερματίζοντας πέμπτη στη βαθμολογία της Premier League, βγαίνοντας έτσι στο Champions League.
Φέτος, ο Λομβαρδός συνεχίζει ακάθεκτος με τρία τέρματα και επτά ασίστ σε 47 συμμετοχές στο ενεργητικό του, την ώρα που έχει εξελιχτεί σε βασικό πυλώνα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Με τη Σκουάντρα Ατζούρα να πασχίζει να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από δώδεκα χρόνια, ο Τονάλι ανέλαβε δράση ενάντια στη Βόρεια Ιρλανδία και με ένα γκολ και μία ασίστ, έδωσε την πρόκριση στον τελικό των μπαράζ με τη Βοσνία.
Όλα αυτά, έχουν φέρει ενδιαφέρον από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, που βλέπουν στον αναγεννημένο Ιταλιάνο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να εκτοξεύσει τη μεσαία γραμμή τους. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι φέρονται να έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 25χρονο μέσο, με τη μεν να ψάχνει τον αντι-Κασεμίρο και τη δε έναν παίκτη που θα καλύψει ενδεχόμενη αποχώρηση του Ρόδρι.
Με τη Νιούκαστλ δε να είναι μόλις δωδέκατη, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως υπάρχει συμφωνία κυρίων ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις Καρακάξες να μην μπαίνουν εμπόδιο σε μια μεταγραφή εάν η ομάδα μείνει εκτός Ευρώπης. Άλλα ρεπορτάζ στο μεταξύ, αναφέρουν πως ο Τονάλι δεν θα έλεγε όχι σε μία επιστροφή στην Ιταλία, αν και είναι σαφές πως δεν είναι εύκολο για ένα ιταλικό κλαμπ να καλύψει τις απαιτήσεις της Νιούκαστλ, που φτάνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Όπου και να τον βρει το μέλλον πάντως, ο Τονάλι έχει να λέει ότι νίκησε τους δαίμονές του και βγήκε πιο δυνατός από τη μάχη του με τον τζόγο. Ο Ιταλός πόνταρε στον εαυτό του και κέρδισε το σημαντικότερο στοίχημα της ζωής του, έχοντας πλέον το δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία.