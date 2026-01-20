Οι θρυλικές βραδιές όπου ο Ολυμπιακός έγινε «albtraum» για τις γερμανικές ομάδες
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με γερμανική ομάδα ο Ολυμπιακός. Μόνο έξι είναι απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και άλλες τέσσερις με τη Φράιμπουργκ ενώ έχει τεθεί αντιμέτωπος και με τις Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σάλκε, Αμβούργο, Βέρντερ Βρέμης και Χέρτα.
Παιχνίδια που τα είχαν όλα. Και βαριές ήττες και buzzer beater και ισοπαλίες και συγκινήσεις αλλά και μεγάλες νίκες. Σκορ που... ξέφευγαν και αντίπαλοι μέσα από την ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου «λύγιζαν» στην Ελλάδα απέναντι στους Πειραιώτες.
Η Λεβερκούζεν ειδικά, έχει περάσει στο βιβλίο ιστορίας ως μία από τις ευρύτερες νίκες των «ερυθρολεύκων» στην Ευρώπη όταν τη διέσυραν με 6-2 στη Ριζούπολη τη σεζόν 2002/03 για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.
Οι «ασπιρίνες» επιστρέφουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό μετά από 24 χρόνια και το Gazzetta θυμάται τις σπουδαίες βραδιές εντός συνόρων που έχουν πανηγυρίσει οι Πειραιώτες.
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 6-2: Η λάμψη του Τζόρτζεβιτς
Το ημερολόγιο έδειχνε κυκλωμένη την 18η Σεπτεμβρίου του 2002. Λίγους μήνες πριν η Λεβερκούζεν ζούσε το όνειρο καθώς ήταν μέσα και στους τρεις στόχους της σεζόν. Το τρεμπλ ήταν ορατό αλλά μέσα σε λίγες μέρες όλα... κατέρρευσαν και από το να γράψει ιστορία, ο γερμανικός σύλλογος του ταλαντούχου Μπάλακ πέρασε στα βιβλία ως «Neverkusen».
Ο Ολυμπιακός πέφτει μπροστά της για τους ομίλους του Champions League και τη φιλοξενεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η Ριζούπολη κατάμεστη. Ούτε θέση δεν είχε μείνει κενή για το σπουδαίο ματς απέναντι σε μία φιναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το ξεκίνημα βέβαια δεν ήταν αυτό που θα ήθελαν όλοι. Στο 22ο λεπτό ο Ελευθερόπουλος άθελά του βάζει την μπάλα στα δίχτυα του και οι Γερμανοί προηγούνται με 0-1. Αυτή ήταν η αφετηρία για μία από τις μεγαλύτερες νίκες ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη και μέχρι το 73ο λεπτό, είχε στηθεί ένα πραγματικό... πάρτι στο χορτάρι και στις εξέδρες.
Το αυτογκόλ του Τόμας Κλέινε πέντε λεπτά αργότερα θα φέρει το ματς στα ίσια και έπειτα θα αναλάβει δράση ο Στέλιος Γιαννακόπουλος για να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 38ο λεπτό. Η Ριζούπολη σείεται αλλά ο Πέντραγκ Τζόρτζεβιτς δεν είχε μπει ακόμα στον χορό και όταν το έκανε, ποιος είδε τον Ολυμπιακό και δεν τον φοβήθηκε.
Με χατ-τρικ στο 44', στο 64' και στο 73', ο αρχηγός των Πειραιωτών μετατρέπει το ματς σε θρίαμβο και ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο ευρύ 5-1, αφήνοντας την ομάδα του Τόπμιλερ αποσβολωμένη στον αγωνιστικό χώρο να κοιτά τους παίκτες του Τάκη Λεμονή να κάνουν πάρτι.
Ο Σνέιντερ μείωσε προσωρινά σε 5-2 όμως ο Παρ Ζέτεμπεργκ διατήρησε τη διαφορά τεσσάρων τερμάτων στο 88ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 6-2 για τον Ολυμπιακό. Βέβαια η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν πανηγύρισαν άλλη νίκη στον όμιλο παρά μόνο μία ισοπαλία και έτσι τερμάτισαν στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λεβερκούζεν και Μακάμπι Χάιφα.
Ολυμπιακός - Βέρντερ Βρέμης 3-0: Η ιστορική πρόκριση στους «16»
Μία από τις καλύτερες πορείες σε ευρωπαϊκό όμιλο είχε κάνει ο Ολυμπιακός του Τάκη Λεμονή τη σεζόν 2007/08 για το Champions League. Απέναντι σε Λάτσιο, Ρεάλ Μαδρίτης και Βέρντερ Βρέμης, οι Πειραιώτες είχαν καταφέρει να φτάσουν το θέμα της πρόκρισης στους «16» μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Σπουδαίο διπλό στη Ρώμη κόντρα στη Λάτσιο (2-1), απίθανη ανατροπή με Βέρντερ Βρέμης (3-1) στη Γερμανία και εντός έδρας ισοπαλία με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-0) αλλά και τους «λατσιάλι» (1-1). Το «Γ. Καραϊσκάκης» φλέγεται καθώς είναι sold out και κατάμεστο από τους οπαδούς της ομάδας, που στη μάχη της εξέδρας με τους Γερμανούς έχουν θριαμβεύσει. Δεν ήξεραν ότι θα συμβεί το ίδιο και στον αγωνιστικό χώρο.
Μόλις στο 12ο λεπτό, ο Πειραιάς σείεται όταν ο Στολτίδης με σουτ νικάει τον Βίσε και κάνει το 1-0, βάζοντας σε θέση οδηγού τους Πειραιώτες και με τα εισιτήρια στο χέρι για τους «16» της διοργάνωσης. Παρά τον τραυματισμό και την αναγκαστική αλλαγή του Πατσατσόγλου στο 24', η ομάδα του Λεμονή ήταν πιστή στο πλάνο της.
Το 1-0 έμενε σταθερά μέχρι το 70ο λεπτό, όταν ήταν η σειρά του Κοβάσεβιτς από ασίστ του Στολτίδη να βρει δίχτυα. Ο Σέρβος φορ με κεφαλιά-δυναμίτη έφερε έκρηξη στο φαληρικό γήπεδο και με το 2-0, όλα είχαν πάρει τον δρόμο τους. Τέσσερα λεπτά μετά, με τη Βέρντερ να πέσει ψυχολογικά, ο Στολτίδης δηλώνει ξανά παρών και με δεύτερο προσωπικό τέρμα διαμορφώνει το τελικό 3-0.
Ο Ολυμπιακός περνάει στους «16» του Champions League με 11 βαθμούς και τερματίζει 2ος στην βαθμολογία, ισόβαθμος με την 1η Ρεάλ Μαδρίτης. Το γεγονός ότι πέφτει στους ανίσχυρους, τον ρίχνει απέναντι στην Τσέλσι των Ντρογκμπά, Τσεχ, Μακελελέ, Μπάλακ και Ανελκά που μετέπειτα θα φτάσει στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Λευκή ισοπαλία στο Φάληρο και βαριά ήττα με 3-0 στο Λονδίνο, ήταν ο επίλογος των Πειραιωτών.
Ολυμπιακός - Χέρτα 4-0: Του Ερνέστο την ομάδαρα...
Στην τελευταία σεζόν του UEFA Cup πριν γίνει Europa League, ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε όμιλο με Μέταλιστ, Γαλατασαράι, Χέρτα και Μπενφίκα με τους πρώτους τρεις να περνούν στη φάση των «32». Τα πράγματα δεν ξεκινούν ιδανικά, με τη Γαλατά να επικρατεί του Ολυμπιακού στην έδρα της για την πρεμιέρα των ομίλων με 1-0 και στη συνέχεια να υπάρχει ρεπό για τους Πειραιώτες.
Στην 3η αγωνιστική έρχεται η... αναγέννηση με την ιστορική 5άρα στην Μπενφίκα των Ντι Μαρία και Νταβίντ Λουίζ στο «Καραϊσκάκης». Η προσγείωση είναι εκ νέου απότομη με την ήττα στην Ουκρανία από τη Μέταλιστ (1-0) και στη συνέχεια έρχεται το παιχνίδι κόντρα στη Χέρτα όπου ήταν «do or die» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Βέβαια οι Πειραιώτες είχαν δύο αποτελέσματα αφού ήταν στο +1 από τους Γερμανούς, ωστόσο έπρεπε να μην νικήσει και η Μπενφίκα στην έδρα τη Μέταλιστ. Οπότε η νίκη για την ομάδα του Βαλβέρδε ήταν μονόδρομος για να κλειδώσει την πρόκριση. Αν και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), στο δεύτερο, ήρθε μία ερυθρόλευκη... καταιγίδα για να σαρώσει το σύνολο του Φαβρ.
Ο Ντουντού Σεαρένσε έκανε την αρχή στο 54ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Τζόρτζεβιτς για το 1-0 και στη συνέχεια επικράτησε ένα... πάρτι όμοιο με αυτό κόντρα στη Βέρντερ. Στο 68ο λεπτό ο Λουτσιάνο Γκαλέτι ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 και βάζει και με τα δύο... πόδια τους Πειραιώτες στους «32» του UEFA Cup για να μπει στο πάρτι ο Τοροσίδης στο 86ο λεπτό και να κλείσει την βραδιά με το τελικό 4-0 ο Ντιόγο στο 89ο λεπτό.
Έτσι, με τον καλύτερο συντελεστή τερμάτων στον όμιλο (9-3 - +6 γκολ), ο Ολυμπιακός τερματίζει 3ος με έξι βαθμούς και κάτω από τη Γαλατασαράι (9) και τη Μέταλιστ (10), με αποτέλεσμα στην επόμενη φάση να βρίσκει τη γαλλική Σεντ Ετιέν των Περίν, Ταυλαρίδη, Παγιέ, Ματουιντί και Μιράλας. Η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι στο Φάληρο, όπου ο γαλλικός σύλλογος επικράτησε με 3-1 και στη ρεβάνς διατήρησε το προβάδισμα, νικώντας με 2-1.
Ολυμπιακός - Ντόρτμουντ 3-1: Όταν ο Κλοπ υποκλίθηκε στο «Καραϊσκάκης»
Η τελευταία νίκη επί γερμανικής ομάδας στο Φάληρο ήταν τη σεζόν 2011/12 για τους ομίλους του Champions League. Βρισκόμαστε στην 3η στροφή της συγκεκριμένης φάσης και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ντόρτμουντ του Γιούργκεν Κλοπ και των Χούμελς, Γκιντογκάν, Καγκάβα, Γκέτσε και Λεβαντόφσκι.
Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά καθώς ήταν με μηδέν βαθμούς στην τελευταία θέση έπειτα από εντός έδρας ήττα από τη Μαρσέιγ (0-1) και επιστροφή από το Λονδίνο με άδεια χέρια κόντρα στην Άρσεναλ (1-2). Οπότε η νίκη με τη Ντόρτμουντ ήταν μονόδρομος αν ήθελε να στοχεύσει σε επόμενη φάση στην Ευρώπη.
Το «Καραϊσκάκης» για ακόμη μία βραδιά στα αστέρια είναι κατάμεστο και ο Χοσέ Χολέβας δίνει το... σύνθημα για τους έξαλλους πανηγυρισμούς όταν μετά από σέντρα του Μαρκάνο, πιάνει τη κεφαλιά και στο 8ο λεπτό βάζει μπροστά τους Πειραιώτες. Ο Λεβαντόφσκι είχε την απάντηση στο 26ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Γκέτσε όμως το πρώτο μέρος θα έληγε υπέρ των Πειραιωτών.
Αγαπημένη συνεργασία για εκείνη την εποχή. Ο Μιραλάς την ασίστ και ο Τζεμπούρ με σουτ νικά τον Γουέντεφελερ για να βάλει εκ νέου μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο 40ο λεπτό. Το δεύτερο μέρος ήταν ισορροπημένο, με τους δύο ομάδες να πιέζουν συνεχώς για το γκολ αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που... κλείδωσε τη νίκη.
Ο Αριέλ Ιμπαγάσα αρπάζει την μπακέτα του ως μαέστρο και ο Μοδεστό με κεφαλιά από κοντά κλειδώνει το πρώτο τρίποντο των Πειραιωτών για τους ομίλους εκείνης της σεζόν. Αυτή ήταν η αρχή για να φτάσουν οι Πειραιώτες τους εννιά βαθμούς καθώς ηττήθηκαν στη Γερμανία (0-1) αλλά πανηγύρισαν σπουδαίο διπλό στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ (1-0) και νίκη επί της Άρσεναλ στο Φάληρο (2-1). Και όμως οι εννιά βαθμοί δεν έφτασαν.
Ο Ολυμπιακός τερμάτισε 3ος με έναν βαθμό λιγότερο από τη Μαρσέιγ και πήγε στο Europa League όπου πέρασε το εμπόδιο της Ρουμπίν Καζάν αλλά κόλλησε πάνω στη Μέταλιστ στους «16».