Οι θρυλικές βραδιές όπου ο Ολυμπιακός έγινε «albtraum» για τις γερμανικές ομάδες

Το ημερολόγιο έδειχνε κυκλωμένη την 18η Σεπτεμβρίου του 2002. Λίγους μήνες πριν η Λεβερκούζεν ζούσε το όνειρο καθώς ήταν μέσα και στους τρεις στόχους της σεζόν. Το τρεμπλ ήταν ορατό αλλά μέσα σε λίγες μέρες όλα... κατέρρευσαν και από το να γράψει ιστορία, ο γερμανικός σύλλογος του ταλαντούχου Μπάλακ πέρασε στα βιβλία ως «Neverkusen».

Ο Ολυμπιακός πέφτει μπροστά της για τους ομίλους του Champions League και τη φιλοξενεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η Ριζούπολη κατάμεστη. Ούτε θέση δεν είχε μείνει κενή για το σπουδαίο ματς απέναντι σε μία φιναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ξεκίνημα βέβαια δεν ήταν αυτό που θα ήθελαν όλοι. Στο 22ο λεπτό ο Ελευθερόπουλος άθελά του βάζει την μπάλα στα δίχτυα του και οι Γερμανοί προηγούνται με 0-1. Αυτή ήταν η αφετηρία για μία από τις μεγαλύτερες νίκες ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη και μέχρι το 73ο λεπτό, είχε στηθεί ένα πραγματικό... πάρτι στο χορτάρι και στις εξέδρες.

Το αυτογκόλ του Τόμας Κλέινε πέντε λεπτά αργότερα θα φέρει το ματς στα ίσια και έπειτα θα αναλάβει δράση ο Στέλιος Γιαννακόπουλος για να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 38ο λεπτό. Η Ριζούπολη σείεται αλλά ο Πέντραγκ Τζόρτζεβιτς δεν είχε μπει ακόμα στον χορό και όταν το έκανε, ποιος είδε τον Ολυμπιακό και δεν τον φοβήθηκε.

Με χατ-τρικ στο 44', στο 64' και στο 73', ο αρχηγός των Πειραιωτών μετατρέπει το ματς σε θρίαμβο και ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο ευρύ 5-1, αφήνοντας την ομάδα του Τόπμιλερ αποσβολωμένη στον αγωνιστικό χώρο να κοιτά τους παίκτες του Τάκη Λεμονή να κάνουν πάρτι.

Ο Σνέιντερ μείωσε προσωρινά σε 5-2 όμως ο Παρ Ζέτεμπεργκ διατήρησε τη διαφορά τεσσάρων τερμάτων στο 88ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 6-2 για τον Ολυμπιακό. Βέβαια η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν πανηγύρισαν άλλη νίκη στον όμιλο παρά μόνο μία ισοπαλία και έτσι τερμάτισαν στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λεβερκούζεν και Μακάμπι Χάιφα.