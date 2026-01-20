Η Λεβερκούζεν έρχεται για ματς... do or die ενάντια στον Ολυμπιακό, έχοντας περάσει μερικούς μήνες γεμάτους αλλαγές, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το καλοκαίρι του 2024, είχε βρει την Μπάγερ Λεβερκούζεν πρωταθλήτρια Γερμανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της, αήττητη μάλιστα, με την κατάκτηση του Κυπέλλου να συμπληρώνει το νταμπλ - το οποίο θα μπορούσε να είναι τρεμπλ αν δεν είχε έρθει η ήττα από την Αταλάντα στον τελικό του Europa League.

Το στοίχημα τότε για τις Ασπιρίνες, ήταν να διατηρήσουν στην BayArena τους συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας, με πρώτο τον Τσάμπι Αλόνσο και εν συνεχεία παίκτες όπως ο Βιρτς, ο Φρίμπονγκ, ο Τα, ο Ταπσόμπα, ο Γκριμάλδο και ο Σικ. Παραδόξως, όλοι τους παρέμειναν στο Λεβερκούζεν, όπως και ο Ισπανός τεχνικός, με την Μπάγερ να κάνει μια συμπαθητική σεζόν την επόμενη χρονιά αλλά να έχει ταβάνι την κατάκτηση του Super Cup και τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία της Bundesliga.

Αντιθέτως, από το 2025, ήρθαν τα πάνω κάτω στους νταμπλούχους του 2024... Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στη league phase του Champions League, πέρασε μερικούς μήνες μεγάλων αλλαγών, με τον διευθύνοντα αθλητικό διευθυντή, Σίμον Ρόλφες, να αλλάζει μέχρι και τα... πόμολα στο Kurtekotten!

Αποχωρήσεις από πάγκο και... αγωνιστικό χώρο

Η ομάδα που φέτος προσπαθεί να εδραιωθεί στις ευρωπαϊκές θέσεις της βαθμολογίας της Bundesliga και να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δεν θυμίζει σε πολλά αυτήν που καταδυνάστευσε τα γερμανικά γήπεδα την προπέρσινη σεζόν, με την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο που μας πέρασε να περιλαμβάνει δεκάδες προσθαφαιρέσεις.

Τα ταμεία της Μπάγερ γέμισαν με πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, με τη μεγαλύτερη... ευεργέτιδα να είναι η Λίβερπουλ, που σύμφωνα με το Transfermarkt, έδωσε 165 εκατομμύρια στις Ασπιρίνες προκειμένου να αποκτήσει τους Βιρτς (125) και Φρίμπονγκ (40). Μικρότερα ποσά ήρθαν για τους Αντλί (21 εκατ. ευρώ), Κοσουνού (20 εκατ. ευρώ) και Τζάκα (15 εκατ. ευρώ), με τον Ινκαπιέ να παραχωρείται με δανεισμό στην Άρσεναλ και να φέρνει ένα 50άρικο όταν ολοκληρωθεί η αγορά του από τους Λονδρέζους σε λίγους μήνες. Από την άλλη, ένας από τους πιο πολύτιμους παίκτες του ρόστερ, ο Τζόναθαν Τα, μετακόμισε στην Μπάγερν Μονάχου έναντι... δύο εκατομμυρίων!

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σφάλματα που είδαμε τα τελευταία χρόνια, με τον παίκτη να αποχωρεί πρακτικά ως ελεύθερος και την αποχώρησή του να φέρνει έστω αυτό το μικρό, συμβολικό ποσό επειδή οι Βαυαροί θέλησαν να εντάξουν στο ρόστερ τους τον έμπειρο στόπερ νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν προκειμένου να τον έχουν διαθέσιμο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

«Στην Μπάγερ ήξεραν ότι έχασαν πολλά λεφτά με τον Τα, την προηγούμενη χρονιά θα έπαιρναν 25 εκατομμύρια ευρώ αν τον πουλούσαν στην Μπάγερν, αλλά το Δ.Σ. δεν είχε δώσει το πράσινο φως για τη μεταγραφή», θα εξηγούσε ο Κρίστιαν Φαλκ της Bild αναφορικά με το πενιχρό ποσό που έλαβαν τελικά οι Ασπιρίνες...

Το αποτυχημένο πείραμα με Τεν Χαγκ

Με διψήφιο αριθμό παικτών να αφήνει την BayArena, ο δαιμόνιος Ρόλφες έπρεπε να επιστρατεύσει όλη του τη μαεστρία προκειμένου να γεμίσει τα κενά στο ρόστερ. Παράλληλα βέβαια, έπρεπε να καλυφθεί και το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε ο Αλόνσο, που αποχώρησε για τη Μαδρίτη, εκεί όπου ο Ισπανός δεν μακροημέρευσε...

Και αν υπήρχαν αμφιβολίες για την έλευση του Έρικ Τεν Χαγκ, αυτές επιβεβαιώθηκαν μέσα σε μερικές εβδομάδες, με τον Ολλανδό να απομακρύνεται με συνοπτικές διαδικασίες πριν καν το πρώτο international break! Η αλήθεια είναι βέβαια πως ο πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε να διαχειριστεί μία αρκετά περίεργη κατάσταση όταν αφίχθη στο Λεβερκούζεν, καθώς δεκάδες νέοι παίκτες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ολικού... ρεκτιφιέ που έπρεπε να κάνουν οι Ασπιρίνες.

Κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν, με 35 να δίνονται για κάθε έναν από τους Τίλμαν και Κουάνσα, με Μπεν Σεγκίρ, Φερνάντες και Μπαντέ να έρχονται με ποσά άνω των 20 εκατομμυρίων και τους Μάσα, Φλέκεν και Ποκού με ακόμη μικρότερα. Πολλοί έφυγαν, πολλοί ήρθαν, σε μία χαοτική μεταγραφική περίοδο που είχε φέρει από απορία μέχρι αγανάκτηση στους οπαδούς της Μπάγερ.

Ενδεικτικό ότι το περιβραχιόνιο του αρχηγού πήγε στον Άντριχ, έναν τίμιο αμυντικό μέσο που αποκτήθηκε το 2021 και για τον οποίον ο Ρόλφες είπε μετά την αποβολή του πρώτου στη συντριβή (2-7) από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Οκτώβριο ότι «δεν πρέπει να χάνεις το μυαλό σου, σε αυτό το επίπεδο, πρέπει πάντα να διατηρείς τη συγκέντρωσή σου»...

Ο Χιούλμαντ και η σταθερότητα

Την αποχώρηση του Τεν Χαγκ, διαδέχτηκε η πρόσληψη του Κάσπερ Χιούλμαντ, άλλοτε προπονητής της Νόρτζελαντ, της Μάιντς και της εθνικής ομάδας της Δανίας. Ο 53χρονος κόουτς κατάφερε να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση αλλά είναι σαφές πως η Μπάγερ στερείται σταθερότητας.

Από εντός έδρας επτάρες από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε διπλά στο Etihad και από σπουδαίες νίκες σε Ντόρτμουντ και Λειψία, σε τεσσάρες από τη Στουτγκάρδη μέσα στην BayArena, η Λεβερκούζεν είναι ή του ύψους, ή του βάθους. Πρώτος σκόρερ είναι με δέκα γκολ ο... αριστερός μπακ (που χρησιμοποιείται ως μπακ χαφ) Γκριμάλδο, με τον Σικ να αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα τραυματισμών, την ώρα που αρκετές από τις μεταγραφές δεν έχουν αποδώσει ακόμα τα αναμενόμενα.

Είναι μάλλον ασφαλές να πούμε πως ο Ρόλφες ενδεχομένως το παράκανε όσον αφορά στις μεταγραφές που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, με τη Λεβερκούζεν να αλλάζει άρδην μέσα σε μερικούς μήνες και, σε συνδυασμό με την αποτυχημένη επιλογή Τεν Χαγκ, να πληρώνει τη μαζική αντικατάσταση του ρόστερ της. Ένα ρόστερ που λίγα κοινά έχει με εκείνο της σεζόν 2023/24...