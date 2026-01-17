Άλεξ Τεϊσέιρα: Η Λίβερπουλ, το μυθικό συμβόλαιο στην Κίνα και στη μέση ένα από τα μεγαλύτερα «what if»

Και φτάνουμε στη χειμερινή περίοδο του 2016. Ακριβώς δέκα χρόνια πριν, στην Αγγλία υπάρχει ως πρώτο θέμα στην επικαιρότητα η θέληση της Λίβερπουλ να προσθέσει στο ενεργητικό της τον Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμαζόταν για την πρώτη του μεγάλη δαπάνη στους «κόκκινους» καθώς η προσφορά της ομάδας είχε φτάσει μέχρι και τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα από την πλευρά του είχε ξεκαθαρίσει ότι το όνειρο του είναι η Premier League. Το είχε δηλώσει και δημόσια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ομάδα έλαβε μία επίσημη προσφορά από τη Λίβερπουλ. Απορρίφθηκε. Δεν ξέρω γιατί. Ο πρόεδρος αποφάσισε να μην την κάνει αποδεχτή, οπότε τώρα απλώς περιμένω, προσπαθώντας να κάνω υπομονή. Η Λίβερπουλ είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Τόσοι πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν περάσει από εκεί».

Η Τσέλσι είχε μπει στη μάχη αλλά η Λίβερπουλ είχε τον πρώτο λόγο ενώ η Γιουβέντους είχε αντιληφθεί ότι ο Βραζιλιάνος κοιτά μόνο προς το Νησί. Η Σαχτάρ από την άλλη ήταν ανένδοτη. Ίσως έφταιγε και το γεγονός ότι άφησε τον Ντόουγκλας Κόστα να φύγει με 30 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν, οπότε τώρα ήθελε να είναι πιο... σκληρή στις διαπραγματεύσεις.

Το ποσό που ζητούσε ήταν 50 εκατ. ευρώ. Ακατέβατα. Παρά τον μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, η ομάδα του Ντόνετσκ δεν έριχνε τον πήχη και έτσι η Λίβερπουλ αποφάσισε να αποχωρήσει από την διεκδίκηση. Κάπου εκεί, εμφανίστηκε η Τζιανγκσού Σούνινγκ από την Κίνα.

Την περίοδο που το κινέζικο πρωτάθλημα ανθούσε και τα εκατομμύρια ξεπερνούσαν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Το κλαμπ δεν καλύπτει μόνο τα «θέλω» της Σαχτάρ με ποσό που αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ αλλά προσφέρει ένα εξωφρενικό συμβόλαιο και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Η απόφαση του να συνεχίσει στην Κίνα, φέρνει την απάντηση από τον Κλοπ, ο οποίος κράτησε τα χρήματα και απέκτησε με τα ίδια λεφτά λίγους μήνες μετά τον Σαντιό Μανέ της Σάουθαμπτον:

«Πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη μιλούν για τη δύναμη της Αγγλίας λόγω της τηλεοπτικής συμφωνίας. Ίσως τώρα είναι η Κίνα. Είναι μια ατομική απόφαση. Αν είσαι 26 ετών και λάβεις μια προσφορά όπως αυτή που του έγινε, τότε όλοι θα το σκεφτούν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Είμαι ένας φυσιολογικός, έξυπνος άνθρωπος, οπότε γιατί να πετάξω χρήματα; Έχουμε χρήματα αλλά δεν είμαστε στη Ντίσνεϋλαντ και λέμε, "Έλα, πάρε ό,τι θέλεις"».