Άλεξ Τεϊσέιρα: Η Λίβερπουλ, το μυθικό συμβόλαιο στην Κίνα και στη μέση ένα από τα μεγαλύτερα «what if»
Χειμερινή μεταγραφική περίοδος της σεζόν 2015/16. Στην Ουκρανία το όνομα του Άλεξ Τεϊσέιρα μονοπωλεί το ενδιαφέρον και όλη η Ευρώπη έχει στρέψει το βλέμμα της στον 26χρονο μεσοεπιθετικό και όχι άδικα.
Σε 15 ματς πρωταθλήματος, ο Βραζιλιάνος έχει τινάξει τα αντίπαλα δίχτυα συνολικά 22 φορές (!) και άλλες τρεις σε έξι ματς Champions League. Εντός συνόρων από τις 16 αγωνιστικές, έχει μείνει χωρίς γκολ σε μόλις τρεις και στη μία από αυτές δεν ήταν στην αποστολή. Οι αριθμοί του εντυπωσιάζουν, η αξία του καλπάζει και εκείνος ο παγωμένος Ιανουάριος έμελε να γίνει πιο... καυτός από ποτέ για τον ουκρανικό σύλλογο.
Ένα παιδί που ξεκίνησε από Φούτσαλ, μεγάλωσε στην Βάσκο ντα Γκάμα, πήρε το αεροπλάνο της Ευρώπης για την Σαχτάρ στα 20 του χρόνια και ξαφνικά βρέθηκε να... χορεύει στα εκατομμύρια, με τον Γιούργκεν Κλοπ να ετοιμάζεται για την πρώτη του ακριβή μεταγραφή στη Λίβερπουλ.
Το σήριαλ έληξε με αναπάντεχο τρόπο. Για την ακρίβεια σταμάτησε μπροστά στα 50 εκατ. ευρώ της κινέζικης Τζιανγκσού και στο τεράστιο, για τα δεδομένα της εποχής, συμβόλαιο που του πρόσφερε.
Δέκα χρόνια πέρασαν από τότε και πλέον ο 36χρονος επιθετικός φόρεσε τη φανέλα του Πανσερραϊκού και είναι έτοιμος να μεταφέρει την αύρα του στα ελληνικά γήπεδα. Το Gazzetta εκμεταλλεύεται αυτή την... ασίστ και κάνει μία αναδρομή στη ζωή του ενός εκ των μεγαλύτερων «what if».
Φούτσαλ, Ρομάριο και τα έξι εκατ. ευρώ της Σαχτάρ!
Όπως πολλά αγόρια στη Βραζιλία, πέρα από τις αλάνες και τα αυτοσχέδια γήπεδα στις φαβέλες, βρίσκουν διέξοδο στο φούτσαλ προκειμένου να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στο ποδόσφαιρο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άλεξ Τεϊσέιρα, ο οποίος έμαθε πολλά στο κομμάτι της τεχνικής κατάρτισης, στην αντίληψη χώρου ενώ ήταν μία καλή ευκαιρία για να τον δουν από τη Βάσκο ντα Γκάμα.
«Ξεκίνησα να παίζω όταν ήμουν εννέα ή δέκα ετών και έπαιξα για τρία χρόνια. Αυτό ήταν στη Βάσκο, όπου ξεκίνησα την καριέρα μου - όλα ξεκίνησαν εκεί. Και το φούτσαλ σε βοηθάει πολύ. Αυτό που αργότερα πήρα μαζί μου στο γήπεδο ήταν το πώς να στρίβω γρήγορα, καθώς και η ταχύτητα και η ικανότητα να κάνω σπριντ. Εκεί μαθαίνεις τα πάντα, εκεί εξασκείσαι πολύ. Με βοήθησε με τις κοντινές ντρίμπλες και επιταχύνεις αρκετά συχνά, οπότε όλα αυτά ήταν χρήσιμα».
Ήταν η δική του οπτική για τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ντούκ δε Κάξιας του Ρίο ντε Τζανέιρο και με παιδικό του ίνδαλμα τον Ρομάριο, αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, δείχνοντας χρονιά με τη χρονιά ότι είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα.
Στα 18 του όχι απλώς είχε κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο αλλά αγωνίστηκε φουλ για όλη τη σεζόν έχοντας στο ενεργητικό του 5 γκολ και 4 ασίστ σε 29 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, εντυπωσιάζοντας σε μεγάλο βαθμό με το ταλέντο του. Ο υποβιβασμός της ομάδας στη Β' κατηγορία, του έδωσε επιπλέον χώρο και χρόνο, με τον ίδιο να κλείνει τη δεύτερη σεζόν με 22 παιχνίδια εκ των οποίων βρήκε πέντε φορές δίχτυα και μοίρασε δύο ασίστ.
Ο συγκεκριμένος απολογισμός για ένα παιδί που δεν έχει κλείσει καν τα 20 χρόνια ζωής, έφερε αρκετούς σκάουτ στο κατώφλι της Βάσκο όμως η Σαχτάρ Ντόνετσκ που είχε δημιουργήσει βραζιλιάνικη αποικία στο ρόστερ της, είχε το know how και με έξι εκατ. ευρώ, έκανε δικό της τον ταλαντούχο φορ, δίνοντάς του την ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη.
Η φιλία με τον Τάισον, η βραζιλιάνικη αποικία και η επιτομή του «killer»
Μόλις πέρασε την πόρτα των αποδυτήρια, ο Τεϊσέιρα βρήκε αρκετά γνώριμα πρόσωπα καθώς υπήρχαν επτά Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές (!) με τους περισσότερους να αγωνίζονται σε μεσοεπιθετικές θέσεις, μεταξύ αυτών και ο Γουίλιαν που πέρασε από τον Ολυμπιακό αλλά και τους Λεονάρντο, Φερναντίνιο, Ιλσίνιο, Τζάντσον, Ντόουγκλας Κόουστα και Λουίζ Αντριάνο.
Η προσαρμογή του έγινε αρκετά ομαλά και τα δείγματα γραφής από την πρώτη του κιόλας σεζόν ήταν αρκετά θετικά. Έπαιξε σε 39 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ αυτών και οκτώ ματς στο Champions League, ζώντας το δικό του όνειρο σε έδρες όπως το Έμιρεϊτς, το Ολίμπικο και το Καμπ Νου φτάνοντας και μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Με έξι γκολ και τέσσερις ασίστ αλλά και τη δεύτερη κατάκτηση του πρωταθλήματος (πρώτη με ενεργή συμμετοχή του), το ταξίδι του Τεϊσέιρα είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωστόσο έγινε το τέλειο χάρη σε έναν γνώριμο των ελληνικών γηπέδων. Ήταν Γενάρη του 2013 όταν η Σαχτάρ έβγαλε από τα ταμεία της 15 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Τάισον από τη Μέταλιστ.
Όλα τα άλλα είναι απλώς μία ιστορία μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών που μοιράστηκαν τους αγωνιστικούς χώρους για 90 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγύρισαν πρωταθλήματα, σπουδαίες νίκες στην Ευρώπη, κορυφαίες στιγμές και ανέπτυξαν μία απίθανη φιλία.
Όσο για τους αριθμούς; Ο Τάισον τροφοδότησε συνολικά δέκα φορές τον συμπατριώτη του για να σκοράρει και μία φορά έγινε το αντίθετο σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν είναι ο μόνος γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο που συνδέθηκε ο Τεσέιρα. Ο Μπερνάρ που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού είχε εξίσου δεκάδες αγωνιστικά λεπτά στο πλάι του καθώς έπαιξαν μαζί σε 70 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.
Σε αυτό το διάστημα, ο άλλοτε εξτρέμ του «τριφυλλιού» έδωσε πέντε ασίστ στον έμπειρο μεσοεπιθετικό αλλά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Πανσερραϊκού έδειχνε με κάθε τρόπο ότι δεν έχει... όρια στο σκοράρισμα. Στα 223 ματς που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο ίδιος σκόραρε 89 τέρματα και μοίρασε 25 ασίστ, έχοντας όλο το... πακέτο που χρειαζόταν ο ουκρανικός σύλλογος.
Αναδείχθηκε δύο σερί φορές πρώτος σκόρερ της λίγκας, τη μία με 17 γκολ και την άλλη με 22 γκολ, πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελλα και ισάριθμα Σουπερ Καπ σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του.
Όταν πήγε να κάνει την ανατροπή του... αιώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης του Μπενίτεθ
Με τόσα γκολ και τέτοιες εμφανίσεις, ο Άλεξ Τεϊσέιρα είχε κάνει εξ αρχής το κλικ σε πολλούς συλλόγους της Ευρώπης. Ωστόσο υπάρχει ένα ματς που θα το θυμάται τόσο ο ίδιος όσο και οι οπαδοί της Σαχτάρ. Ήταν ένα παιχνίδι που παραλίγο να περάσει στα βιβλία της ιστορίας για την τροπή που πήρε.
Η Σαχτάρ Ντόνετσκ φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2015/16. Λίγες εβδομάδες πριν αποχωρήσει από την Ουκρανία ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός.
Με τον Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου (τώρα είναι στον Παναθηναϊκό), οι «μερένχες» προηγούνται μέχρι το 75' με 0-4 όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κάνει... πάρτι με γκολ και δύο ασίστ και στην εντεκάδα υπάρχουν μεταξύ άλλων ο Μπέιλ, ο Μόντριτς, ο Πέπε, ο Κασίγιας, ο Κασεμίρο και μπήκαν αλλαγή ο Μπενζεμά με τον Κρος.
Dream Team δηλαδή. Και με το σκορ σε τέτοια ύψη, άπαντες πίστευαν ότι η Ρεάλ πάει για... θρίαμβο. Ωστόσο ο Τεϊσέιρα δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Για την ακρίβεια, δεν είχε στο πλάι του τον Τάισον, ο οποίος μπήκε στο ματς στο 61'. Στο 77ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία των δύο, ο Τεϊσέιρα μείωσε σε 3-1 και άναψε τη... σπίθα για την ομάδα του.
Το «βρε λες;» από το γκολ του Ντεντίνιο στο 83' έγινε πιο δυνατό ξανά με τον Τεϊσέιρα και πάλι από ασίστ του Τάισον στο 88', με το σκορ να πέφτει στο 3-4. Τελικά η ολική επαναφορά δεν ήρθε ποτέ, όμως η Σαχτάρ άγγιξε ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα.
Από το «εγώ θα πάω στην Λίβερπουλ» στο... χρυσάφι της Κίνας
Και φτάνουμε στη χειμερινή περίοδο του 2016. Ακριβώς δέκα χρόνια πριν, στην Αγγλία υπάρχει ως πρώτο θέμα στην επικαιρότητα η θέληση της Λίβερπουλ να προσθέσει στο ενεργητικό της τον Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμαζόταν για την πρώτη του μεγάλη δαπάνη στους «κόκκινους» καθώς η προσφορά της ομάδας είχε φτάσει μέχρι και τα 30 εκατ. ευρώ.
Ο Άλεξ Τεϊσέιρα από την πλευρά του είχε ξεκαθαρίσει ότι το όνειρο του είναι η Premier League. Το είχε δηλώσει και δημόσια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ομάδα έλαβε μία επίσημη προσφορά από τη Λίβερπουλ. Απορρίφθηκε. Δεν ξέρω γιατί. Ο πρόεδρος αποφάσισε να μην την κάνει αποδεχτή, οπότε τώρα απλώς περιμένω, προσπαθώντας να κάνω υπομονή. Η Λίβερπουλ είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Τόσοι πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν περάσει από εκεί».
Η Τσέλσι είχε μπει στη μάχη αλλά η Λίβερπουλ είχε τον πρώτο λόγο ενώ η Γιουβέντους είχε αντιληφθεί ότι ο Βραζιλιάνος κοιτά μόνο προς το Νησί. Η Σαχτάρ από την άλλη ήταν ανένδοτη. Ίσως έφταιγε και το γεγονός ότι άφησε τον Ντόουγκλας Κόστα να φύγει με 30 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν, οπότε τώρα ήθελε να είναι πιο... σκληρή στις διαπραγματεύσεις.
Το ποσό που ζητούσε ήταν 50 εκατ. ευρώ. Ακατέβατα. Παρά τον μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, η ομάδα του Ντόνετσκ δεν έριχνε τον πήχη και έτσι η Λίβερπουλ αποφάσισε να αποχωρήσει από την διεκδίκηση. Κάπου εκεί, εμφανίστηκε η Τζιανγκσού Σούνινγκ από την Κίνα.
Την περίοδο που το κινέζικο πρωτάθλημα ανθούσε και τα εκατομμύρια ξεπερνούσαν την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Το κλαμπ δεν καλύπτει μόνο τα «θέλω» της Σαχτάρ με ποσό που αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ αλλά προσφέρει ένα εξωφρενικό συμβόλαιο και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
Η απόφαση του να συνεχίσει στην Κίνα, φέρνει την απάντηση από τον Κλοπ, ο οποίος κράτησε τα χρήματα και απέκτησε με τα ίδια λεφτά λίγους μήνες μετά τον Σαντιό Μανέ της Σάουθαμπτον:
«Πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη μιλούν για τη δύναμη της Αγγλίας λόγω της τηλεοπτικής συμφωνίας. Ίσως τώρα είναι η Κίνα. Είναι μια ατομική απόφαση. Αν είσαι 26 ετών και λάβεις μια προσφορά όπως αυτή που του έγινε, τότε όλοι θα το σκεφτούν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Είμαι ένας φυσιολογικός, έξυπνος άνθρωπος, οπότε γιατί να πετάξω χρήματα; Έχουμε χρήματα αλλά δεν είμαστε στη Ντίσνεϋλαντ και λέμε, "Έλα, πάρε ό,τι θέλεις"».
Έβγαζε 320 ευρώ την ώρα, 7.700 ευρώ τη μέρα και 231.000 ευρώ την εβδομάδα
«Όταν έφυγα από τη Σαχτάρ, διαφημίστηκε σαν να είχα επιλέξει τα χρήματα αντί της Πρέμιερ Λιγκ. Η Πρέμιερ Λιγκ είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Δυστυχώς, οι διαπραγματεύσεις με τη Λίβερπουλ είχαν καταλήξει σε αδιέξοδο και η Λίβερπουλ τα παράτησε. Ενώ ήμουν απογοητευμένος με αυτό, η καλή προσφορά ήρθε από την Κίνα. Η προσφορά από την Κίνα ήταν μια προσφορά που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Πήρα μια εντελώς λογική απόφαση», εξήγησε μετά από την τετραετή παρουσία του στην Κίνα, ο Άλεξ Τεϊσέιρα.
Το συμβόλαιο που του πρότεινε η Τζιανγκσού ήταν μυθικό. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε τετραετής συνεργασία με απολαβές κοντά στα 11 εκατ. ευρώ ετησίως (δηλαδή περίπου 44 εκατ. ευρώ συνολικά) με αριθμούς που... ζαλίζουν και μπόνους στόχων.
Μάλιστα τα ΜΜΕ της χώρας του είχαν κάνει μεγαλύτερη ανάλυση καθώς ανέφεραν ότι θα λαμβάνει 231 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, 7,7 χιλιάδες ευρώ τη μέρα και 320 ευρώ την ώρα (!), ποσά τα οποία ήταν τεράστια για την εποχή και βοήθησαν τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να φτιάξει τη ζωή του στο οικονομικό σκέλος.
Είναι άξιο αναφοράς ότι χρειάστηκε να ψάξει στο Google για να βρει ποια είναι η Τζιανγκσού Σούνινγκ και στα χρόνια που έπαιξε εκεί, βρέθηκε και με τον έμπειρο προπονητή Φάμπιο Καπέλο ενώ συνολικά σε 153 ματς που έπαιξε, βρήκε 73 φορές τα αντίπαλα δίχτυα κατακτώντας και ένα πρωτάθλημα.
Η χρεοκοπία της Τζιανγκσού, η επιστροφή στην Ευρώπη και ο επαναπατρισμός
Τα... ανοίγματα των Κινέζων δεν βγήκαν σε καλό, ειδικά όταν άλλαξε η νομοθεσία για τις ομάδες, περιορίζοντας σημαντικά το μπάτζετ και το ύψος των συμβολαίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετές ομάδες να φτάσουν στο χείλος του γκρεμού λόγω αποχώρησης των μεγαλομετόχων, με την Τζιανγκσού Σούνινγκ να είναι μία από αυτές.
Το 2021 δήλωσε χρεοκοπία και το κλαμπ διαλύθηκε, με τον Άλεξ Τεϊσέιρα να μένει ελεύθερος και να αναγκάζεται να επιστρέψει στη Βραζιλία. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί την κατάσταση που επικρατούσε: «Όχι μόνο μας άφησαν εμάς τους παίκτες χωρίς χρήματα, αλλά έκαναν το ίδιο και για 60 υπαλλήλους του συλλόγου που εργάζονταν σοβαρά».
Τα «θέλω» του δεν γινόταν να καλυφθούν από ευρωπαϊκό σύλλογο, οπότε αναγκάστηκε να αποδεχθεί την πρόταση της Μπεσίκτας που του πρόσφερε το 1/4 του μισθού που έπαιρνε στην Κίνα, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021. Αν και υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για τον ίδιο, οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να βρει ρυθμό.
Σε 31 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε τέσσερα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, χωρίς να εντυπωσιάσει και με την Μπεσίκτας να αποφασίζει να τον αφήσει να γυρίσει στη χώρα του και τη Βάσκο ντα Γκάμα, το κλαμπ όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Εκεί αντιμετώπισε διάφορα με το συμβόλαιο του, όπου κάθε χρόνο μειωνόταν και τον ίδιο χωρίς να μπορεί να βρει τον παλιό του εαυτό.
Τελικά, ο Πανσερραϊκός του έδωσε την ευκαιρία στα 36 του να κάνει ένα Last Dance στην Ευρώπη και να βρει τη χαμένη του νιότη.
Όταν ο μπαμπάς του Λουτσέσκου τον συνέκρινε με τον Ντι Μαρία
Ο μπαμπάς του Ραζβάν Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ, Μιρτσέα, ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος στο ταλέντο του και τον έφερε στην Ευρώπη. Ήταν εκείνος που τον υποδέχθηκε στην Σαχτάρ Ντόνετσκ και υπό τις οδηγίες εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό... killer.
Συνολικά συνεργάστηκαν σε 223 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και για τον Ρουμάνο κόουτς ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά. Λογικό άλλωστε, όταν σε αυτό το διάστημα, ο Τεϊσέιρα μέτρησε 89 γκολ και μοίρασε 26 ασίστ, παίζοντας κύριο λόγο στην επιτυχία του ίδιου στον σύλλογο.
Μάλιστα, ο Λουτσέσκου τον είχε συγκρίνει με διάφορα ταλέντα της εποχής, λέγοντας δημόσια ότι του θυμίζει έντονα τον Άνχελ Ντι Μαρία της Παρί Σεν Ζερμέν. Μάλιστα το πήγε ένα βήμα παραπέρα, καθώς παραδέχθηκε ότι ο Βραζιλιάνος μπορεί να γίνει και καλύτερος.
Συγκεκριμένα: «Είναι απίστευτος, πολύ γρήγορος, με πολύ καλή τεχνική. Τον συγκρίνω με άλλους παίκτες της ίδιας ηλικίας που άλλαξαν την τύχη ενός συλλόγου, όπως για παράδειγμα ο Άνχελ Ντι Μαρία στην Παρί Σεν Ζερμέν . Ο Τεϊσέιρα μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο, ακόμη και καλύτερος. Δεν τραυματίζεται και κάθε χρόνο γίνεται όλο και καλύτερος».
Και όμως, δεν έπαιξε ποτέ με το εθνόσημο...
Πρωταγωνιστής, πρώτο... βιολί στην Σαχτάρ, πρώτος σκόρερ δύο σερί χρονιές, ενδιαφέρον από Premier League, προτάσεις, μεταγραφή 50 εκατ. ευρώ. Και όμως ο Άλεξ Τεϊσέιρα δεν έπαιξε ποτέ με το εθνόσημο σε επίπεδο ανδρών. Ήταν στην Κ15, ήταν στην Κ17, ήταν στην Κ20 και πρωταγωνίστησε στο Μουντιάλ Κ20 φτάνοντας μέχρι τον τελικό αλλά δεν αγωνίστηκε ποτέ με την ανδρική ομάδα, παρά μόνο ήταν σε αποστολή για κάποια φιλικά.
Πολλοί είχαν απορήσει και ο ίδιος είχε πει όταν ετοίμαζε βαλίτσες για την Κίνα ότι με αυτή την απόφαση, δύσκολα θα κληθεί με την εθνική ομάδα. Τελικά αυτό βγήκε πραγματικότητα, με τον 36χρονο μεσοεπιθετικό να κρατά ως απωθημένο το γεγονός ότι δεν πήρε ποτέ την ευκαιρία του με το εθνόσημο.
Εν τέλει, η απόφαση να πάει στην Κίνα, θα του έλυσε τα... χέρια στο οικονομικό κομμάτι, γεμίζοντας τους τραπεζικούς του λογαριασμούς αλλά η εξέλιξη της πορείας του δεν ήταν ποτέ αυτή που περίμεναν όλοι με τα πεπραγμένα του στην Σαχτάρ. και κάπως έτσι, γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα «what if...» του 21ου αιώνα.