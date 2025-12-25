Στην καλαθόσφαιρα, η μεγάλη ομάδα της εποχής ήταν η ΠΑΕΚ Κερύνειας, η ομάδα της πόλης μου. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθός της, η ΠΑΕΚ τότε, για την Κύπρο, ήταν ό,τι ο Άρης Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του ’80 για την Ελλάδα!

Όλη η Κύπρος θαύμαζε αυτή την ομάδα. Όπου κι αν έπαιζε, στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, οι φίλαθλοι έτρεχαν να τη δουν. Ήταν μια σπουδαία ομάδα, που έπαιξε τρεις φορές στο Πανελλήνιο Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα για πρόκριση στην Α΄ Εθνική, αλλά έχασε την άνοδο στις λεπτομέρειες.

Κι όμως, την άξιζε. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε μπάσκετ τριάντα χρόνια μπροστά από την εποχή της, απίστευτο για μια τόσο μικρή πόλη να διαθέτει ομάδα με τακτικές και συστήματα που σπάνια βλέπαμε ακόμη και στην Ελλάδα.

Η εισβολή και η καταστροφή

Εκείνη η άνοδος συνέβαινε πριν ακόμη αρχίσουν τα μεγάλα έργα υποδομής από το κυπριακό κράτος. Είχαν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται γήπεδα με χόρτο, στην Κερύνεια, στη Μόρφου, στη Λύση και στην Άχνα. Τέσσερις περιοχές που σήμερα είναι κατεχόμενες. Οι μεγάλες πόλεις τότε δεν είχαν ακόμη.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είχε ξεκινήσει να προγραμματίζει τον εκσυγχρονισμό των γηπέδων, όμως εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα. Κάθε πόλη διέθετε ένα γήπεδο, όπου γίνονταν όλα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβος. Τα υπόλοιπα ήταν σχολικά γήπεδα. Κι όμως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κύπρος είχε πετύχει μικρά θαύματα.

Δυστυχώς, ήρθε η τουρκική εισβολή. Ο χρόνος πάγωσε. Όλα καταστράφηκαν. Οι ομάδες των κατεχόμενων περιοχών βυθίστηκαν στον μαρασμό. Βρέθηκαν στις ελεύθερες περιοχές χωρίς τίποτα, χωρίς λεφτά, χωρίς ρούχα, χωρίς στολές, χωρίς μπάλες.

Πολλοί αθλητές χάθηκαν. Κάποιοι αιχμαλωτίστηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν. Υπολογίζεται ότι το 1974 σκοτώθηκαν περίπου σαράντα ποδοσφαιριστές μόνο από την Α΄ κατηγορία και πολλοί ακόμη από άλλα αθλήματα: μπάσκετ, βόλεϊ, επιτραπέζια αντισφαίριση.

Πέρα από την προσφυγοποίηση και τον εκτοπισμό, χάθηκαν άνθρωποι, ταλέντα, ψυχές του κυπριακού αθλητισμού.

Η Κερύνεια, η πόλη χωρίς διαχωρισμούς

Η Κερύνεια ήταν η μοναδική πόλη όπου ο πληθυσμός, ελληνικός και τουρκικός, δεν είχε διαχωριστεί. Ήταν μια μεικτή πόλη, χωρίς διαχωρισμούς, όπου η ζωή συνεχιζόταν κανονικά, όπως πριν.

Στις άλλες πόλεις, όταν έγινε η ανταρσία των Τουρκοκυπρίων τον Δεκέμβριο του ’63, στις ταραχές του 1963–1964, επιχείρησαν να καταλύσουν το κράτος και να επιβάλουν μια μορφή διχοτόμησης. Δημιούργησαν τότε θύλακες σε διάφορες περιοχές και πόλεις, τους οποίους έλεγχαν πλήρως, με τη στήριξη, βεβαίως, της Τουρκίας: στη Λεμεσό, στην Αμμόχωστο, στη Λευκωσία, στη Λάρνακα και στην Πάφο.

Οι συνοικίες των Τουρκοκυπρίων είχαν αποκοπεί από τις ελληνικές. Για παράδειγμα, οι Έλληνες της Λάρνακας και της Αμμοχώστου δεν μπορούσαν να μπουν στις τουρκικές συνοικίες. Όσοι είχαν σπίτια εκεί αναγκάζονταν να φύγουν. Το ίδιο συνέβαινε και στη Λευκωσία, όπου υπήρχε ο τουρκικός τομέας της πρωτεύουσας.

Στην Κερύνεια όμως, η ζωή συνεχιζόταν όπως πριν από το ’64. Ίσως ένας από τους λόγους που η πόλη έμεινε «απείραχτη» να ήταν η μορφολογία του εδάφους γύρω από το βουνό, αλλά και η διάταξη των συνοικιών μέσα στην πόλη. Επιπλέον, οι Έλληνες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού. Δεν μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί θύλακας. Δεν υπήρχε τρόπος να αποκοπεί ένα κομμάτι και να κρατηθεί υπό έλεγχο.

Κι όμως, ο στόχος της Τουρκίας, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ήταν ακριβώς αυτός: να δημιουργήσει ένα δικό της κράτος, τουρκοκυπριακό, στην περιοχή της Κερύνειας. Ήταν ο αρχικός τους στόχος, καθώς η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία. Από τις ακτές της Κερύνειας μπορεί κανείς να φτάσει με βάρκα στην Τουρκία σε περίπου τέσσερις ώρες.

Όταν χιονίζει, φαίνονται καθαρά τα χιόνια στην οροσειρά του Ταύρου, ειδικά όταν ο ουρανός είναι καθαρός. Οι παππούδες μας έλεγαν πως ακούγονταν ακόμη και τα κοκόρια από απέναντι! Ίσως αστικός μύθος, αλλά ενδεικτικός του πόσο κοντά βρίσκεται η Μικρά Ασία από την πόλη μας.

Η Κερύνεια ήταν λοιπόν ο πρώτος στόχος. Δεν κατάφεραν όμως το ’64 να την ελέγξουν, ούτε να δημιουργήσουν δικούς τους θύλακες. Υπήρχαν μόνο μερικοί μικροί, ανάμεσα στην Κερύνεια και τη Λευκωσία.

Οι αθλητικές σχέσεις και το ποδόσφαιρο

Όσο για τις αθλητικές σχέσεις μέσα στην Κερύνεια, ήταν κανονικές. Μάλιστα, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ΠΑΕΚ ήταν ο Ζεχνί Καλμάζ, Τουρκοκύπριος από την Κερύνεια, ο οποίος έπαιξε αργότερα στη Μπεσίκτας και στην ΠΤΤ Άγκυρας (σημερινή Τουρκ Τέλεκομ). Ήταν ένας από τους αγαπημένους μας όταν ήμασταν μικροί, ένα από τα ινδάλματά μας! Δεν υπήρχε εχθρότητα, ούτε κόντρες, ούτε τίποτα τέτοιο.

Αυτό που άλλαξε όμως συνέβη λίγο νωρίτερα, στον αθλητισμό γενικότερα. Το 1955, όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, οι τουρκοκυπριακές ομάδες που ανήκαν στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) αποσύρθηκαν από το πρωτάθλημα. Αποσύρθηκαν εντελώς και δεν ξαναέπαιξαν. Νομίζω ότι τους είχαν απαγορεύσει να συμμετέχουν, ή τους είπαν, για λόγους ασφαλείας, πως ήταν καλύτερα να μην αγωνίζονται. Προσχήματα έψαχναν κι εκείνοι για να αποκοπούν. Γιατί μετά την ανεξαρτησία, το 1960, θα μπορούσαν άνετα να επιστρέψουν στις διοργανώσεις.

Βλέπετε, σε κάθε πόλη υπήρχε μόνο ένα γήπεδο, κοινό για όλους, και οι τουρκοκυπριακές ομάδες έπαιζαν σε γήπεδα ελληνικών σωματείων. Από τότε δημιουργήθηκε ο διαχωρισμός στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό. Τα τουρκοκυπριακά σωματεία δεν συμμετείχαν πλέον στις κυπριακές διοργανώσεις, ιδίως στο ποδόσφαιρο, που ήταν και το πιο δημοφιλές άθλημα. Ωστόσο, ορισμένοι ποδοσφαιριστές συνέχιζαν να αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες.

Οι Τουρκοκύπριοι είχαν δύο-τρεις πολύ καλές ομάδες, που είχαν κατακτήσει στο παρελθόν πρωταθλήματα και κύπελλα. Δημιούργησαν τότε δική τους ομοσπονδία ποδοσφαίρου, και άλλων αθλημάτων, κυρίως όμως του ποδοσφαίρου. Όμως αυτή η ομοσπονδία δεν είναι αναγνωρισμένη ούτε από την UEFA, ούτε από τη FIFA, ούτε από κανέναν, μέχρι σήμερα.

Διατηρούν δικά τους πρωταθλήματα, αλλά είναι χαμηλού επιπέδου. Δεν αντιλήφθηκαν ότι με την απόσχιση και τη δημιουργία δικής τους ομοσπονδίας υποχώρησαν πολύ σε σχέση με πριν. Και πράγματι, δεν υπάρχει καμία σύγκριση: μέχρι το 1955 υπήρχαν τουρκοκυπριακές ομάδες πολύ δυνατές.