Κώστας Σλούκας: Ο άνθρωπος των τεσσάρων τροπαίων και των 12 Final Four!

Το 2008 και μετά τις διακρίσεις του με τις μικρές Εθνικές ομάδες έχοντας στεφθεί Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Εφήβων, ο Κώστας Σλούκας έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του μετακομίζοντας από τη Θεσσαλονίκη και τον Μαντουλίδη, στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό. Φυσικά στην πρώτη του χρονιά στο υψηλότερο επίπεδο και όντας 18 χρονών, δεν μπόρεσε να βρει ρόλο και χρόνο στην ομάδα ωστόσο αποτέλεσε μέλος της μέχρι και την πρώτη «μυρωδιά» που πήρε από Final Four τον Μάιο του 2009 στο Βερολίνο. Υπήρχε στο ρόστερ της τότε ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη αλλά δεν «πάτησε» καθόλου τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Την αμέσως επόμενη σεζόν (2009-2010) έγινε το πρώτο βήμα καθώς ο «δράκος» τον είχε ρίξει σ' ένα εντός έδρας ματς κόντρα στην Ορλεάν για κάτι περισσότερο από πέντε λεπτά. Τότε πήρε και το ευρωπαϊκό βάπτισμα του «πυρός» έχοντας ταξιδέψει και το Παρίσι για το (θεωρητικά και όχι πρακτικά) δεύτερο Final Four της καριέρας του. Έστω και ως μέλος της ομάδας χωρίς να είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού, είτε στον ημιτελικό με την παρτίζαν, είτε στον τελικό με την Μπαρτσελόνα.

Το «αγροτικό» που έκανε στον Άρη ως δανεικός τη σεζόν 2010-11 και όντας 21 χρονών, τον βοήθησε ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς. Υπό τις οδηγίες του «Ντούντα» ο Κώστας Σλούκας έγινε μέλος του «ερυθρόλευκου» rotation και μάλιστα αγωνίστηκε στο πρώτο ουσιαστικά Final Four το 2012 στην Κωνσταντινούπολη έχοντας πάρει περισσότερα από 12 λεπτά στον μεγάλο τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Αυτό ήταν και το πρώτο τρόπαιο που πανηγύρισε στην καριέρα του!

Το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Ο Σλούκας αποτελούσε πλέον κανονικό μέλος του Ολυμπιακού, παίκτης που έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του όταν και εφόσον έπρεπε να το κάνει με αποτέλεσμα να κλείσει τη σεζόν με 30 συμμετοχές! Δύο από αυτές στο Final Four του Λονδίνου το 2013, όταν και πανηγύρισε την «back to back» Euroleague έχοντας πετύχει 11 πόντους στον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 15:46 λεπτά συμμετοχής. Έκτοτε άρχισε να «γεννιέται» και το legacy του διεθνούς γκαρντ στα παρκέ της Euroleague.

To 5o Final Four της καριέρας του ήταν αυτό το 2015 στη Μαδρίτη. Στα 25 του χρόνια, ο Κώστας Σλούκας είχε «φτιάξει» το δικό του όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ήταν από τους παίκτης που ξεχώρισαν στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει σ' ένα ακόμα τρόπαιο καθώς ηττήθηκε στον μεγάλο τελικό από την οικοδέσποινα Ρεάλ. Ο Σλούκας είχε σημειώσει από 10 πόντους και στα δύο παιχνίδια του Final Four έχοντας στο σύνολο 3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/11 βολές αλά 20:00 λεπτά συμμετοχής.