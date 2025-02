Σέιμπεν Λι: Ένας recordman που επέστρεψε... εκεί που ανήκει μέσω του Ολυμπιακού

Στις 9 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα όπου ο ελληνικός αθλητισμός πενθούσε την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο Σέιμπεν Λι, μόλις στο δεύτερο του παιχνίδι στο BCL έγραψε ιστορία καθώς ξεπέρασε τους 36 πόντους που είχε σημειώσει στο ντεμπούτου του και έφτασε αυτή τη φορά στους 43, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ στη διοργάνωση.

Οι επιδώσεις του με τη φανέλα της Μανίσα έγιναν γρήγορα αντιληπτές από τα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και κάπως έτσι η Μακάμπι Τελ Αβίβ τον έκανε δικό της, ανακοινώνοντάς τον στις 13 του Οκτωβρίου. Ο ίδιος μάλιστα, έκανε αισθητή την παρουσία του από το πρώτα κιόλας καλάθι του, με το κάρφωμα να θεωρείται ένα από τα καλύτερα της σεζόν ενώ παράλληλα ήταν MVP για την ομάδα του.

