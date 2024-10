Η μεγάλη ανατροπή που πέτυχε η Ρεάλ Μαδρίτης και η αρνητική παράδοση-ρεκόρ που δεν μπόρεσε να σπάσει η Ντόρτμουντ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο ημίχρονο, ωστόσο τελικά επικράτησε με 5-2 των Γερμανών για την 3η αγωνιστική του League Stage του Champions League στερόντας τους την ευκαιρία να σπάσουν μία «στοιχειωμένη» παράδοση.

Με την χθεσινή ήττα στο γήπεδο της «Βασίλισσας» οι Βεστφαλοί έφτασαν να έχουν αγωνιστεί εκεί οκτώ παιχνίδια, χωρίς να έχουν καταφέρει να γευτούν ποτέ την χαρά της νίκης, αφού σ' αυτά μετρούν δύο ισοπαλίες και έξι ήττες.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί το μεγαλύτερο σερί αγώνων στην ιστορία της διοργάνωσης, όπου μία ομάδα έχει επισκεφτεί την έδρα της άλλης χωρίς να έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει.

Borussia Dortmund have never won a Champions League game against Real Madrid at the Santiago Bernabéu:



LLDLLDLL



It’s the most one side has played at a single stadium without winning in the competition’s history (8 games). 🤯 pic.twitter.com/8bDx31zXRD