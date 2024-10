Ο Βινίσιους Ζούνιορ δεν... πιανόταν στη φάση του τέταρτου γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκινώντας με την μπάλα στα πόδια από το ύψος της μίας περιοχής και φτάνοντας έξω από τα καρέ της Ντόρτμουντ για ένα έξοχο πλασέ μέσα σε 10 δευτερόλεπτα!

Η εμφάνιση του Βινίσιους απέναντι στην Ντόρτμουντ ήταν εμφάνιση... Χρυσής Μπάλας.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ πέτυχε «τρελό» χατ-τρικ σε κάτι παραπάνω από 30 λεπτά, σφραγίζοντας ουσιαστικά άλλη μια μυθική ανατροπή μέσα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», από αυτές που μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να... εμπνευστεί και να πραγματοποιήσει στο Champions League.

Το απόλυτο highlight του, όμως, δεν ήταν άλλο από τη φάση του 4-2. Μια φάση που δημιούργησε μόνος του από τη μία εστία στην άλλη, ένα σχεδόν... «coast to coast» σε μπασκετικούς όρους, η επιτομή του «one man show» σε οποιοδήποτε άθλημα.

Με την μπάλα να βρίσκεται στην κατοχή της Ντόρτμουντ στο πλαϊνό όριο της περιοχής του Κουρτουά, ο Μπέλινγκχαμ κάνει την προβολή και ο Βίνι ενεργοποίησε το... turbo, διανύοντας με την μπάλα στα πόδια μια απόσταση 80 μέτρων μέσα σε 10 δευτερόλεπτα για να φτάσει έξω από τα καρέ του Κόμπελ και να πλασάρει άψογα, κάνοντας ακόμα πιο εντυπωσιακή την κούρσα με την ψυχραιμία και την άριστη τεχνική που επέδειξε στο πλασέ του.

