Ο Γιώργος Καλοδήμας ασχολείται με τον χώρο του tattoo για πάνω από μία εικοσαετία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη όπου διατηρεί δικό του στούντιο, έχοντας περισσότερα από 50 βραβεία σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Πλέον θυμάται την πρώτη επαφή με τον άλλοτε αρχηγό του Ολυμπιακού. Όταν ακόμη δεν είχε τόσα πολλά τατουάζ και τόσες πολλές νίκες. «Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε φουλ γαύροι! Καταλαβαίνεις, λοιπόν, τι έγινε το 2012! Εκείνη την περίοδο δούλευα στο Sake Tattoo Crew και ο Γιώργος είχε κάνει προηγουμένως ένα τατουάζ με τον Sake, τον Γιάννη Καραμπέτσο, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη του στούντιο στο Χαλάνδρι. Είχε ήδη "χτυπήσει" τον σταυρό στην πλάτη του και τη φράση που μπήκε στη συλλεκτική φανέλα του, το "one passion, one story, my legend" ("ένα πάθος, μία ιστορία, ο θρύλος μου"). Τότε είπαμε να κάνουμε ένα μεγάλο τατουάζ στο χέρι του στο τέλος της σεζόν. Παρεμπιπτόντως, ο Γιώργος το είχε ψάξει πολύ! Μου είχε στείλει ωραίες φωτογραφίες references, γενικώς είχε κάνει την έρευνά του πάνω στο μοτίβο των Polynesian tattoos. Δεν το περίμενα. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο σχέδιο αφού το χέρι του Πρίντεζη είναι σαν το... πόδι μου! Ο Γιώργος θα γινόταν ο πρώτος Έλληνας αθλητής που θα έκανε ένα τόσο μεγάλο και εμφανές τατουάζ».

Και συνεχίζει: «Είπαμε, λοιπόν, να το προχωρήσουμε στο τέλος εκείνης της χρονιάς. Είχαμε κάνει την κουβέντα λίγο πριν από το Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Χωρίς φυσικά να μπορώ να φανταστώ ότι ο Γιώργος θα γινόταν εκείνο το βράδυ ο μεγάλος ήρωας του Ολυμπιακού! Κανονίσαμε να το "χτυπήσουμε" τη Δευτέρα μετά τον τελευταίο τελικό με τον Παναθηναϊκό, εφόσον η σειρά πήγαινε σε πέμπτο παιχνίδι. Μόνο που τράβηξε παραπάνω. Ήταν τότε που το πρώτο ματς είχε αναβληθεί για την επίθεση με πέτρες στο πούλμαν του Παναθηναϊκού και η σειρά ολοκληρώθηκε ένα διήμερο ή τριήμερο μετά. Αν, δηλαδή, ο τελευταίος τελικός γινόταν την Πέμπτη, εμείς είχαμε δώσει ραντεβού τη Δευτέρα. Τελικά το πέμπτο ματς έγινε Σάββατο. Και να μου στέλνει μηνύματα το μεσημέρι του αγώνα και να με ρωτάει: "Όλα εντάξει με το σχέδιο"; Και να του απαντάω: "Σε παρακαλώ, μπορείς να αγχωθείς για κάτι άλλο σήμερα (γέλια)"; Περιμένουμε το πρωτάθλημα 15 χρόνια! Και να μου λέει: "Μην σε αγχώνει αυτό. Δεν χάνεται απόψε". Εκείνος αγχωνόταν για το tattoo, εγώ για το πρωτάθλημα»!