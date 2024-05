Ο Παπανικολάου επέστρεψε σε Final Four το 2017, όμως το εμπόδιο της Φενέρ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Πειραιώτες. Πλέον η διοργάνωση του Βερολίνου βρίσκεται προ των πυλών, ο ημιτελικός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό και ο «Παπ» θα συμμετάσχει στο τρίτο συνεχόμενο Final Four με τους «ερυθρόλευκους». Στις προηγούμενες δυο περιπτώσεις, η τύχη των Πειραιωτών κρίθηκε στο σουτ. Για την ακρίβεια, στο τρίποντο at the buzzer του Βάσα Μίτσιτς στο φινάλε του ημιτελικού στο Βελιγράδι και στο νικητήριο καλάθι του Σέρχιο Γιουλ στο Κάουνας, με τον Παπανικολάου να αισιοδοξεί ότι η φετινή κατάληξη θα είναι διαφορετική.