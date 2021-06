Λόρεν Πράις: Από πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου, οδηγός ταξί και πυγμάχος στους Ολυμπιακούς Αγώνες (vids)

Η Λόρεν Πράις παράτησε το ποδόσφαιρο για το μποξ και έγινε η πρώτη… οδηγός ταξί που θα συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικές ιστορίες που μπορεί να συναντήσει κάποιος από τα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι η Λόρεν Πράις.

Η Ουαλή κέρδισε το εισιτήριο για το Τόκιο στην πυγμαχία από το προολυμπιακό τουρνουά, όμως τα όσα έχει περάσει στη ζωή της για να φτάσει να πετύχει το όνειρο της ζωής της, θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν ταινία.

Στα 2 της χρόνια, ο παππούς Ντέρεκ και η γιαγιά της, Λίντα, την πήραν από τους γονείς της και την μεγάλωσαν σε μια μικρή πόλη στη νότια Ουαλία. Από μικρή ήταν υπερβολικά δραστήρια και έτσι η γιαγιά της πήρε την απόφαση να την ρίξει στον αθλητισμό. Ετσι ξεκίνησε να κάνει kickboxing.

«Είχε πολύ ενέργεια και έπρεπε να κάνω κάτι για να ηρεμήσει λιγάκι» είπε η γιαγιά της για την 26χρονη πυγμάχο. Και όπως αποδείχθηκε το άθλημα που επέλεξε ήταν ιδανικό γι’ αυτήν.

So the time have come where I jet off to Aus for the next 5 weeks representing Wales in my 2nd CWG. My prep have been spot on and thers only one thing on my mind bringing that Gold medal back to Wales. Thanks for all your support it’s been amazing.pic.twitter.com/6gwP8FDTYn