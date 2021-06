Σακάρι Ρίτσαρντσον: Η εκρηκτική «vintage» σπρίντερ που θα κάνει θραύση στο Τόκιο

Η Σακάρι Ρίτσαρντσον είναι το «νέο αίμα» στα σπριντ των ΗΠΑ και κατεβαίνει στο Τόκιο έχοντας να πει την δική της ιστορία.

Εχει το στυλ της Γκέιλ Ντίβερς και της Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ με τις έντονες ψεύτικες βλεφαρίδες και τα μακριά νύχια.

Τρέχει και εκφράζεται με το έντονο ταπεραμέντο που είχε και η Καρμελίτα Τζέτερ.

Ένα σώμα γεμάτο tattoo και piercing, και έναν εκρηκτικό χαρακτήρα. Αλλάζει το χρώμα των μαλλιών της τόσο συχνά όσο και ο… Ντένις Ρόντμαν. Το χρώμα, το διαλέγει ενίοτε η σύντροφός της.

Στα 21 της χρόνια, η Σακάρι Ρίτσαρντσον είναι το Next Big Thing των ΗΠΑ στα 100 μέτρα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο αναμένεται να κάνει θραύση…

Η νεαρή σπρίντερ από το Ντάλας αποτελεί μία μίξη από τα σπουδαιότερα ονόματα που έχουν αναδείξει οι ΗΠΑ στα σπριντ και στα trials κέρδισε την πρώτη της παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Sha'Carri Richardson is dominating the Olympic Trials



Ran a 10.64 to take the 100m semis and even pointed to the clock during the final stretch.



@NBCOlympics pic.twitter.com/MsCqeol8O4