Ο γυμναστής και ο προσωπικός προπονητής του Άντονι Τζόσουα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία και στο οποίο ο Βρετανός πυγμάχος τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian Nigeria, τα θύματα του δυστυχήματος είναι ο Σίνα Γκάμι και ο Κέβιν «Λατζ» Αγιοντέλε, που ήταν αντίστοιχα ο προπονητής φυσικής κατάστασης και ο προσωπικός προπονητής του Τζόσουα. Οι τρεις άνδρες είχαν εμφανιστεί μαζί λίγες ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Λάγος.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της βρετανικής πυγμαχίας. «Ας προσευχηθούμε για τους δύο πεσόντες “στρατιώτες”, τον Λατζ και τον Σίνα, καθώς και για τις οικογένειές τους. Τους γνώριζα και τους δύο… ήταν πραγματικά καλοί άνθρωποι. Αναπαυθείτε εν ειρήνη», έγραψε ο Κρις Γιούμπανκ Τζούνιορ στο X. «Ακόμη σε σοκ», ανέφερε ο Μπαντού Τζακ σε ανάρτησή του στο Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του «Λατζ».

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 December 29, 2025

Φόρο τιμής στους δύο άνδρες απέτισαν επίσης, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Τζέικ Πολ, τελευταίος αντίπαλος του Τζόσουα, καθώς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Ολεξάντρ Ούσικ.