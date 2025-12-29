Άντονι Τζόσουα: Ενεπλάκη σε τροχαίο με δυο νεκρούς!
Λίγες ημέρες μετά τον σπουδαίο αγώνα με τον Τζέικ Πολ, ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο μάλιστα στέρησε τη ζωή σε δυο ανθρώπους.
Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο 36χρονος βρισκόταν στο όχημά του, όταν αυτό έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στο Μακούν της Νιγηρίας.
Μάλιστα, φωτογραφίες που διέρρευσαν δείχνουν τον Τζόσουα γυμνό και να φαίνεται ζαλισμένος καθώς κάθεται στο κατεστραμμένο τζιπ Lexus ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά. Σημειώνεται πως ο ίδιος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.
Photos of Anthony Joshua being removed from the crash 💔 https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9— Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025
