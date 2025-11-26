Σάλος σε πτήση προς Δουβλίνο: Ιρλανδή αθλήτρια ΜΜΑ επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Ιρλανδή αθλήτρια ΜΜΑ επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς όταν την έβγαλαν από πτήση προς Δουβλίνο .

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση της Ryanair από Γκραν Κανάρια προς το Δουβλίνο έχει προκαλέσει αίσθηση τις τελευταίες ώρες. Η 39χρονη Ιρλανδή αθλήτρια ΜΜΑ, Σινέιντ Κάβανο, συνελήφθη από τις αρχές αφού επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς.

Το πλήρωμα του αεροπλάνου κάλεσε τις αρχές, καθώς δεν κατάφερε να ελέγξει τη βίαιη συμπεριφορά της Κάβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αθλήτρια φέρεται να προκάλεσε αρκετούς τραυματισμούς στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να πάρουν αναρρωτική άδεια.

Η Κάβανο πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο και εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη, ενώ φέρεται να αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή της έρευνας. Η 39χρονη είναι γνωστή στον χώρο των πολεμικών τεχνών και φημολογείται πως διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.