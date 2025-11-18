Απίστευτο κράξιμο στον Joshua για τον αγώνα με τον Paul: «Αν δεν τον τελειώσει σε 30'' θα φαίνεται στημένο»

Ο Anthony Joshua δέχεται σφοδρή κριτική για τον αγώνα με τον Jake Paul. Groves και Froch τον «σταυρώνουν» και μιλούν για «στημένο» αν δεν τελειώσει σε 30 δευτερόλεπτα.

Ο αγώνας της 19ης Δεκεμβρίου ανάμεσα στον Anthony Joshua και τον Jake Paul δεν είναι απλώς «περίεργος». Είναι ίσως το πιο αμφιλεγόμενο ζευγάρι των τελευταίων ετών, θυμίζοντας αυτόν του πρώην Youtuber με τον Mike Tyson, πριν από περίπου ένα χρόνο. Μάλιστα, πριν καν πέσει το πρώτο χτύπημα, δύο θρύλοι της Βρετανικής πυγμαχίας, ο George Groves και ο Carl Froch, έχουν ήδη ασκήσει σκληρή κριτική στον συμπατριώτη τους, με δηλώσεις που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Και ενώ οι κριτικές καίνε τον Joshua, το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία με το Netflix και τη «χρυσή αποδέσμευση» από την DAZN αποκαλύπτει ένα από τα πιο παράξενα deals που έχουμε δει ποτέ.

Πώς κλείστηκε το deal

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όταν ακυρώθηκε ο αγώνας Paul–Gervonta Davis, ο πρώτος άνοιξε το Instagram και έστειλε έστειλε DM στον Joshua και τον ρώτησε: «You ready to run it?», με τον Joshua να απαντά: «Yeah, I’m down.»

Ακολούθησε τηλεφώνημα και μέσα σε λίγα λεπτά ο αγώνας είχε κλείσει. Κάτι που πήρε επίσημη μορφή 48 ώρες αργότερα. Το Netflix πήρε τα αποκλειστικά δικαιώματα, ενώ το DAZN πήρε πάνω από £10 εκατ. για να αφήσει τον Joshua «ελεύθερο» για μία βραδιά, παρότι έχει συμβόλαιο £100 εκατ. μαζί του.

Groves: «Αν δεν τον τελειώσει σε 30 δευτερόλεπτα, θα φαίνεται στημένο»

Όλο αυτό το σκηνικό όμως δεν αρέσει καθόλου σε αθλητές που έχουν γράψει ιστορία στον χώρο της πυγμαχίας. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο George Groves στη SunSport: «Αν ο Joshua δεν τον εξαφανίσει στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, θα φαίνεται στημένο», ενώ συμπλήρωσε πως «Μετά την ήττα-σοκ από τον Dubois και μετά την τρομακτική νίκη επί του Ngannou, δεν μπορεί να ρισκάρει να… κουραστεί από έναν YouTuber». Μάλιστα, εκτίμησε πως αν ο Paul αντέξει μισό λεπτό, το κοινό θα φωνάζει «στημένο».

Froch: «Η καριέρα του Joshua τελείωσε, το είπα πριν έναν χρόνο»

Αν ο Groves ήταν σκληρός, ο Froch ήταν κάτι παραπάνω: «Αν συμφώνησε να παλέψει με τον Jake Paul, η καριέρα του είναι τελειωμένη», υποστηρίζοντας παράλληλα πως «Δεν πάλεψε ποτέ με Wilder, δεν έγινε ποτέ undisputed, δεν έκλεισε ακόμη τον αγώνα με Fury και πλέον κυνηγά «εύκολο χρήμα».

Υπενθύμισε ότι η τελευταία εικόνα του Joshua στο ρινγκ ήταν «να βρίσκεται ανάποδα μετά το χτύπημα του Dubois». Και ο Paul; «Ένας influencer που δεν μπόρεσε να αγγίξει τον Mike Tyson»

Για τον Froch, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Ο Joshua δεν είναι πια elite, κάτι που επιβεβαιώνει ο αγωνας με τον Paul»

Ο κόσμος φοβάται στήσιμο

Το βασικό ερώτημα που κυκλοφορεί παντού στα social: «Αν ο Joshua δεν τον διαλύσει αμέσως, τι σημαίνει αυτό;»

Ο αγώνας είναι καθαρά business;

Υποβαθμίζεται το status του Joshua;

Μήπως ο Paul έχει περισσότερες πιθανότητες απ’ όσες νομίζουμε;

Ο Nakisa Bidarian, συνεργάτης του Paul, απάντησε: «Τα πάντα μπορούν να γίνουν, ο Paul δεν είναι τουρίστας», αλλά όπως και να το κάνουμε ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ο Joshua πρέπει να τελειώσει τον Paul στο πρώτο μισό λεπτό για να μη διασυρθεί.