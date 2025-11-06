Η Σίντνεϊ Σουίνι έγινε... πυγμάχος για τη νέα της ταινία και σκέφτεται να δώσει πραγματικό αγώνα!

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε 15 κιλά για να υποστηρίξει τον ρόλο της στην ταινία «Christy», που εξιστορεί την ιστορία της θρυλικής πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, με την Αμερικανίδα ηθοποιό να αποκαλύπτει πως θα ήθελε να δώσει και πραγματικό αγώνα.

Η Σίντνεϊ Σουίνι για τις ανάγκες της νέας της ταινία «Christy», χρειάστηκε να κάνει πολλή προπόνηση, καθώς 28χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός υποδύεται την θρυλική μποξέρ Κρίστι Μάρτιν.

Η Μάρτιν αγωνιζόμενη από το 1989 έως το 2012, υπήρξε παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία ελαφρών μεσαίων βαρών, είχε το είχε το παρατσούκλι «η κόρη του ανθρακωρύχου», από το επάγγελμα του πατέρα της και ουσιαστικά με την καριέρα της ήταν αυτή που έβαλε τις γυναίκες στην πυγμαχία στις ΗΠΑ. Ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε στο εξώφυλλο του Sports Illustrated και έγινε μέλος στο International Boxing Hall of Fame το 2020.

Με όλα αυτά η Σίντνεϊ Σουίνι είχε πολλή δουλειά να κάνει για να αποδώσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον ρόλο της στην ταινία, που αφηγείται τη ζωή της Μάρτιν και κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στην Ελλάδα﻿.

Και όταν άρχισαν τα γυρίσματα η Σουίνι φάνηκε να λατρεύει την πυγμαχία. Μάλιστα αποκάλυψε ότι σκέφτεται να μπει η ίδια στο ρινγκ σε πραγματικό αγώνα.

«Υπήρξε μια στιγμή στη μέση των γυρισμάτων που σκέφτηκα, "Να τα παρατήσω όλα και να πολεμήσω επειδή μου αρέσει αυτό;". Ναι, σίγουρα θα έκανα έναν αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό, δεν θα ήταν τόσο άσχημο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός πήρε 15 κιλά και προπονήθηκε καθημερινά, με βάρη και kickboxing. «Για περίπου δυόμισι μήνες, έκανα προπόνηση με βάρη το πρωί για μία ώρα, έκανα προπόνηση kickboxing το μεσημέρι και μετά άλλη μία ώρα προπόνηση με βάρη το βράδυ», είπε στην εκπομπή Good Morning America.

Και συμπλήρωσε «πήρα 15 κιλά και ήταν δύσκολο. Άρχισα να χάνω βάρος μόλις αύξησα την προπόνηση στην πυγμαχία και έπρεπε να βρω αυτή την ισορροπία. Απλώς έπινα συνεχώς όλο και περισσότερα πρωτεϊνούχα ροφήματα».



