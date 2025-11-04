No Limits: To ιστορικό show έρχεται για πρώτη φορά στο «PAOK Sports Arena»

To ιστορικό show έρχεται για πρώτη φορά στο «PAOK Sports Arena», που παίρνει τη σκυτάλη από το Παλέ ντε Σπορ τον περασμένο Δεκέμβρη και το επιτυχημένο comeback του θεσμού (No Limits 33), 15 χρόνια μετά στον Βορρά.

Στην κατάμεστη αίθουσα του μεγαλύτερου κλειστού γηπέδου της Βορείου Ελλάδος, βρέθηκαν οι μαχητές από κορυφαίες σχολές που θα συμμετάσχουν στο σπουδαιότερο μαχητικό σόου της χώρας, προπονητές αλλά και συντελεστές του No Limits, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για δύο εβδομάδες μετά και τη βραδιά, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η λαμπερή παρουσιάστριά της, Γεωργία Μπιτάκου, «όποιος τη χάσει, θα χάσει ένα σπουδαίο κομμάτι των μαχητικών αθλημάτων».

Τα βλέμματα όλων κέντρισε το ζευγάρι που αποτελεί το main fight ανάμεσα στον κάτοχο της ζώνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Χαρίλη Μαλιχούδη (Καβάλα με προπονητή τον Δημήτρη Πουρουτζόγλου) και τον διεκδικητή της, Νίκο Αβραμίδη (Σέρρες με προπονητή τον Αρμάνι Ντανελιάν). Αναμφίβολα αποτελεί το τοπ παιχνίδι στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για τους δύο κορυφαίους της κατηγορίας και δεν είναι άλλωστε τυχαίος ο τίτλος που σημαδεύει την αφίσα των «Saint» και «Grexican»: «Το Ξεκαθάρισμα».

Το No Limits 35 εμπεριέχει μία κάρτα με αγώνες που έχουν προκαλέσει συζητήσεις πανελληνίως, στην προσπάθεια να επιστρέψουν θύμησες από τα παλιά όταν η διοργάνωση αυτή αποτέλεσε μήτρα για να γεννηθεί η εξέλιξη εμβληματικών αθλητών όπως ο Σταμάτης Μπιτάκος, ο Βασίλης Κακαρίκος, ο Μελέτης Κακουμπάβας κ.α.

Μάλιστα, η ιδιαιτερότητα που διέπει το προσεχές μαχητικό σόου είναι πως για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν τρεις αγώνες για τη ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μεγαλύτερου Έλληνα στρατηλάτη και εμβλήματος της διοργάνωσης.

Ειδικότερα εκτός από τη σύγκρουση των Μαλιχούδη - Αβραμίδη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένoνται οι αντίστοιχες του Χρήστου Αβραμίδη (Kondylakis Fight Club) με τον Μαμπόκο Μάμπε (Kolossos Τhe Gym) και του Αναστάση Σαμαρά (Armagos Gym) με τον Λάμπη Δίγκα (ΑΣ Ατρόμητος Γιαννιτσών).

Πληθώρα pre games υπόσχονται ότι θα ζεστάνουν το κοινό στο «Παλατάκι», από τις 17:00 και για τρεις ώρες, μέχρι την έναρξη του επαγγελματικού σόου. Ένας κύκλος των ψυχών χωρίς όρια που δεδομένα θα καθηλώσει τους λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων και όχι μόνο.

Σημειώνεται πως στη διοργάνωση θα παραστεί, με πρωτοβουλία του δασκάλου Δημήτρη Παπαδόπουλου (Ultra Fighters) και ο Thom Harinck ένας ζωντανός θρύλος παγκόσμιας εμβέλειας ο άνθρωπος που έφερε το Muaythai στην Ευρώπη, διαμόρφωσε το kick boxing στην σημερινή του μορφή και είναι δάσκαλος όλων των μεγάλων πρωταθλητών (Gilbert Ballantine, Peter Aerts, Cikatic καλ) όπως και πολλών χολιγουντιανών star (Jean Claude Van Damme).

Παράλληλα, τους αγώνες θα πλαισιώσει ένα φαντασμαγορικό show με πολύ μουσική, live performances, χορό, βιντεοπροβολές, πολλές εκπλήξεις ενώ συνεχίζεται και η καμπάνια κατά της βίας με σύνθημα «Στην Αγάπη δεν χωράει Βία» αλλά και ενημέρωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Καθηλωτική η συνέντευξη τύπου του No Limits με το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα τύπου στο PAOK Sports Arena να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την έντονη αψιμαχία μεταξύ των πρωταγωνιστών και κορυφαίων πυγμάχων Χαρίλη Μαλιχούδη -Νίκου Αβραμίδη που διασταύρωσαν τα ξίφη τους πριν την κορυφαία αναμέτρηση συνεχίζοντας τη διαδικτυακή μάχη που έχει ξεσπάει σε ένα «πόλεμο» ψυχολογίας που αναμφίβολα θα συμβάλει καθοριστικά και στην έκβαση του αγώνα 15/12 στο PAOK Sports Arena .

Όπως τόνισε η έμπειρη διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου του μακροβιότερου μαχητικού show No Limits η μάχη αυτή είναι η πιο δυνατή που θα μπορούσε να κλειστεί στην Ελλάδα αφού θα συγκρουστούν οι δύο καλύτεροι αυτή τη στιγμή επαγγελματίες πυγμάχοι της κατηγορίας στην Ελλάδα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω τη ζώνη» τόνισε ο κάτοχος Χαρίλης Μαλιχούδης και συμπλήρωσε πως «ξέρω ότι είναι τεχνικός και καλός πυγμάχος ο Νίκος Αβραμίδης αλλά στο τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στο Γιάννη Φεζουλάι δεν είδαμε καν πυγμαχία και υπερθεμάτισε πως δεν δικαιολογείται επουδενί η υπερβολική του αυτοπεποίθηση.

Ο Αβραμίδης απάντησε πως θα δουν όλοι από που πηγάζει η αυτοπεποίθηση του στις 15 Νοεμβρίου στο PAOK Sports Arena όταν φορέσει τη ζώνη(ως νικητής) του Μεγάλου Αλεξάνδρου .