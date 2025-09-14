Ο Ρίκι Χάτον, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας από τη Βρετανία, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 46 ετών, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του θανάτου του.

Σοκ στον χώρο της πυγμαχίας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ρίκι Χάτον. Ο θρυλικός Βρετανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε νεκρός στην οικία του, σε ηλικία μόλις 46 ετών, ύστερα από έρευνα των αρχών.

Ο Χάτον υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε το άθλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Μετρώντας 48 επαγγελματικούς αγώνες, κατέγραψε 45 νίκες και μόλις τρεις ήττες, ενώ έφτασε στο απόγειο της καριέρας του κατακτώντας παγκόσμιους τίτλους σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ήταν οι σπουδαίες αναμετρήσεις με κορυφαίους θρύλους του σπορ, όπως ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μάνι Πακιάο. Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του θανάτου του, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

