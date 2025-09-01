Η Κελίφ προσέφυγε στο CAS για να αγωνιστεί χωρίς να υποβληθεί σε τεστ φύλου

Η Ιμάν Κελίφ άσκησε έφεση στο CAS, επιδιώκοντας να αγωνιστεί στο επερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λίβερπουλ, χωρίς να υποβληθεί σε τεστ φύλου.

H Ιμάν Κελίφ όχι μόνο δεν σταματά την πυγμαχία, αλλά η Αλγερινή ολυμπιονίκης στο Παρίσι, προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), κατά της απόφασης της Παγκόσμιας Ένωσης Πυγμαχίας (World Boxing Association), να απαγορεύσει τη συμμετοχή της σε διεθνείς αγώνες, χωρίς προκαταρκτικό γενετικό τεστ φύλου.

Σε ανακοίνωση του CAS σημειώνεται ότι η Κελίφ υπέβαλε έφεση στις 5 Αυγούστου, ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση της WBA, που εμπόδισε τη συμμετοχή της στο Box Cup στο Αϊντχόφεν ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωσή της, μέχρι να υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο φύλου.

Παράλληλα με την έφεσή της, η Κελίφ ζητά από το CAS να ανάψει το «πράσινο» συμμετοχής της επερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί στο Λίβερπουλ (4-14 Σεπτεμβρίου).

Η προσφυγή της δεν οδήγησε σε προσωρινή αναστολή της απόφασης της World Boxing Association. Το CAS απέρριψε τη Δευτέρα (1/9) το αίτημα της 26χρονης να «παγώσει» η εφαρμογή των νέων κανονισμών, σημειώνοντας πως «ανταλλάσσονται γραπτές παρατηρήσεις μεταξύ των μερών και θα προγραμματιστεί ακροαματική διαδικασία με τη συμφωνία τους».