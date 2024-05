Ο Κανέλο Άλβαρες παραμένει πρωταθλητής στην κατηγορία super middleweight αφού ούτε ο ΧάιμεΜανγκούια μπόρεσε να του αντισταθεί.

Τέσσερις γύρους. Τόσο άντεξε ο Χάιμε Μανγκούια απέναντι στον Κανέλο Αλβαρες, ο οποίος δεν άφησε το παραμικρό δικαίωμα στον συμπατριώτη του να ελπίζει ότι η ζώνη στην κατηγορία super middleweight μπορεί να αλλάξει μέση.

Ο Αλβαρες πήρε το ματς με ομόφωνη απόφαση και έτσι διεύρυνε το ρεκόρ του σε 61-2-2. Δηλαδή, σε 65 αγώνες έχει 61 νίκες, 2 ήττες και 2 ισοπαλίες.

Still undisputed! Canelo Alvarez drops Jaime Munguia on his way to a UD victory 🇲🇽 #CaneloMunguiapic.twitter.com/2FySwgedFC